El fallido de Javier Milei: «Están molestos porque les estamos afanando los choreos»

Lo dijo al presentar a los candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones y lanzar cuestionamientos a la oposición. Al igual que en sus últimos discursos, evitó hablar sobre la causa de la ANDIS.

En medio de la tensión política por el escándalo de los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei protagonizó este lunes un llamativo acto fallido durante un acto con candidatos en Junín. Al criticar a la oposición, el mandatario afirmó: «Están molestos porque le estamos afanando los choreos».

La frase completa del mandatario, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue: «Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces».

El evento, que sirvió para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, se realizó en un clima enrarecido por las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. En su discurso, el Presidente redobló la confrontación con la oposición, al asegurar que «contra los kirchneristas no hay negociación posible».

Su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también tomó la palabra y, en sintonía con el mandatario, afirmó: «Kirchnerismo nunca más». Además, se solidarizó con la militancia juvenil y agradeció al Presidente por haber llevado adelante la «titánica tarea» de organizar el partido a nivel nacional.

Durante el acto, Milei también interrumpió su discurso para pedir un médico para una persona del público que solicitaba asistencia.

El «fallido» del Presidente se convirtió rápidamente en el momento más comentado del evento, generando una ola de críticas y burlas en las redes sociales en una semana marcada por las graves acusaciones de corrupción contra su entorno

Fuente: Diario Popular

