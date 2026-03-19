EL FENÓMENO SODA STEREO NO SE DETIENE Y ANUNCIA ULTIMAS LOCALIDADES PARA EL 3 DE ABRIL EN EL POLIDEPORTIVO MAR DEL PLATA CON «ECOS»

A menos de 4 meses de su anuncio, el nuevo show de Soda Stereo lleva vendidos más de 500 mil tickets, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord.

Particularmente, la llegada de Gustavo, Charly y Zeta a Mar del Plata, tiene un tinte especial ya que se cumplen 30 años del último show de Soda Stereo como banda en la ciudad, en el mítico GAP!.

El próximo 3 de abril a las 21 en el Poli, el trío y los marplatenses se reencontrarán: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años. Todos comparten un mismo deseo: ser parte de este reencuentro histórico.

Las entradas se encuentran en venta en Linke-arte y en boletería del Polideportivo de lunes a viernes de 17 a 21 y sábados de 14 a 18, sin cargos de servicio.

Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.

La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca.

Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre.

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