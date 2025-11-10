EL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL SOLIDARIO REUNIÓ CERCA DE MEDIA TONELADA DE ALIMENTOS

Representantes del Centro de Castilla y León y del programa radial ¡Arre que va! hicieron entrega oficialmente a las autoridades del Banco de Alimentos de los productos recaudados en la reciente edición del Festival de cine español solidario – CINESPA25- auspiciado por el Centro Cultural Español de Buenos Aires dependiente de la Embajada de España en Argentina.

Luego de las cinco funciones realizadas en el Colegio de Escribanos, que sumó su apoyo a la acción solidaria facilitando su sala para las proyecciones, se logró reunir casi media tonelada de alimentos que serán distribuidos en distintos comedores de la ciudad entre ellos el del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras apadrinado por la entidad castellano leonesa.

Como en ediciones anteriores las películas proyectadas fueron aportadas en forma gratuita por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina.

Entre las instituciones que han sido receptoras de los alimentos reunidos en festivales anteriores se encuentra el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita y el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata.

