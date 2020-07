El funcionario del Ministerio de Seguridad que se peleó con Sergio Berni contrajo coronavirus

Es Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, que la semana pasada mantuvo un fuerte cruce con el ministro bonaerense por sus críticas al operativo policial en Puente La Noria. Según reveló Sabina Frederic, se encuentra asintomático, aislado y trabajando desde la casa

El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, se sumó a la lista de los dirigentes políticos contagiados de coronavirus. La ministra del área, Sabina Frederic, informó hoy que el funcionario se realizó un hisopado con resultado positivo, y que se encuentra asintomático, aislado y trabajando desde la casa.

La semana pasada, Villalba mantuvo un fuerte cruce con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por sus críticas al operativo policial en Puente La Noria.En el primer día de la nueva cuarentena estricta, el funcionario bonaerense llegó en su moto hasta un retén dispuesto por la policía federal e hizo visibles sus críticas.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba (Télam)

“Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más quilombo en esta situación especial. Tenemos diez kilómetros de cola cuando a sólo 100 metros hay cinco carriles libres. Hay que tener un poco de sentido común y una ambulancia no puede estar 20 minutos para pasar”, señaló Berni en la mañana de ese día, frente a la prensa apostada en uno de los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

La respuesta de la cartera de Frederic no tardó en llegar. En diferentes entredvistas, Villalba afirmó: “(Berni) se presentó excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también. No sé lo que está esgrimiendo. El Ministro tiene mi teléfono. Si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiese llamado y no aparecer frente a las cámaras de televisión”.

Más allá de este enfrentamiento puntual y la situación del secretario de Seguridad, Frederic hizo mención al alarmante pronóstico que realizó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, sobre la situación social en el corto plazo. “Para fines de agosto vamos a estar como en 2001”, aseguró el histórico dirigente peronista.

Sobre esto, la Ministra de Seguridad afirmó: “El esfuerzo del Estado nacional ha sido muy grande, no tuvimos ninguna situación de saqueo (desde el inicio de la cuarentena) y eso habla bien del trabajo que hacen muchos funcionarios, las organizaciones sociales sociales y la iglesia para contener a la población”.

De todas formas, la funcionaria indicó que la situación social es de “angustia y de mucha incertidumbre, y eso hay que trabajarlo desde todas las instancias del Gobierno”.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios