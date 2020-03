El Gobierno advirtió que las personas que fueron a lugares turísticos durante la cuarentena no podrán regresar

Lo confirmó Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación: «Los que se desplazaron incumpliendo la cuarentena hacia los lugares de veraneo no vuelvan a la ciudad”

Desde que comenzó a regir la cuarentena obligatoria, los casos de personas detenidas por violarla crecen día a día. Las imágenes de filas de autos sobre las rutas argentinas generaron mucho enojo en la Casa Rosada, ante los feriados de este fin de semana largo. Tal es así, que esta tarde, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó en una entrevista con el canal de noticias A24: “Las personas deben guardar cuarentena en el lugar donde estaban al momento de aprobarse el decreto”. Y agregó: «Los que se desplazaron incumpliendo la cuarentena hacia los lugares de veraneo no vuelvan a la ciudad”.

En tanto, cuando fue consultada sobre si argumentan que no tienen alojamiento, la ministra respondió: “Ese no es un problema nuestro. Y alojamiento en la costa hay porque está preparada para recibir más gente que la que vive. Es gente que está incumpliendo con una obligación. Ese incumplimiento de la ley está afectado la salud de ellos y la de todos. Acá no hay inmunidad sanitaria».

Además, la funcionaria hizo referencia a cómo lo van a llevar a cabo.“Aumentando los controles. Particularmente desde el sábado. Toda la gente que está exceptuada ya tiene que tener la documentación para poder circular. Desde entonces ya llevamos unas 900 detenciones en todo el país por parte de las fuerzas federales. Y tenemos 400 vehículos secuestrados desde el sábado hasta hoy. La gente está obligada a cumplir una norma. Y la norma dice que las personas deben guardar cuarentena en el lugar donde estaban al momento de aprobarse el decreto”, dijo.

La ministra insistió con que van “a reforzar los controle hoy y mañana. Para que la gente que se desplazó, incumpliendo la cuarentena, a los lugares de veraneo, no vuelvan a la ciudad». Y siguió: “Ya estamos haciendo los controles y los vamos a reforzar en los principales puntos de acceso a la ciudad. Estamos con 17 controles. Algunos los hacemos con la Agencia de Seguridad Vial y otros con el gobierno porteño”.

En tanto, ayer, el presidente, Alberto Fernández, habló sobre las personas que violan el decreto. “Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos, afirmó. Luego, agregó: “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, en clara referencia al joven que viajó desde Uruguay en un Buquebús sin decir que estaba contagiado de coronavirus.

“Lo único que les pido es que cumplan la ley. Hay un decreto de necesitad y urgencia vigente. La Argentina de los vivos y los pícaros no existe más en este momento y espero que no exista más”, aseguró. Fernández dijo que le preocupa “la desaprensión que existe con el otro” ya que “no sabemos quien de nosotros está contagiado, quién está con el virus”. En esa sintonía también sostuvo: “Es una oportunidad que tenemos. Nos va a doler mucho. Porque la pandemia todavía no encontró su máxima expresión”.

“Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó

