El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso del Impuesto a las Ganancias

El plan prevé un nuevo esquema de empleo que reduce las cargas patronales en 8 puntos, con el objetivo de fomentar la formalización del trabajo y potenciar la economía formal

El Gobierno nacional analiza una reforma laboral de amplio alcance que impactaría a monotributistas, autónomos, trabajadores alcanzados por Ganancias y empresas. El plan prevé un nuevo esquema de empleo que reduce las cargas patronales en 8 puntos, con el objetivo de fomentar la formalización del trabajo y potenciar la economía formal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene conversaciones con representantes del sector privado y busca impulsar cambios que garanticen un marco más ordenado y sostenible para el mercado laboral.

El plan se detalla en un documento titulado «Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional», donde se estudian cambios a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley de Seguridad Social.

Monotributistas: transición al régimen autónomo

Actualmente, Argentina cuenta con alrededor de 3 millones de monotributistas y autónomos. La propuesta oficial busca eliminar el régimen del monotributo y migrar a esos contribuyentes al régimen de autónomos, una sugerencia que el Fondo Monetario Internacional viene recomendando desde hace tiempo. La medida pretende «blanquear» la actividad de este sector y simplificar su tributación.

Autónomos: ajustes en cuotas y deducciones

Las nuevas reglas podrían modificar la escala de pagos de los autónomos. Hoy la cuota varía entre $50.000 y $700.000; la propuesta es un rango de $100.000 a $500.000, incorporando además la posibilidad de deducir gastos personales.

Ganancias: nuevo mínimo y deducciones

Actualmente, 737.584 personas pagan el Impuesto a las Ganancias, entre empleados en relación de dependencia y jubilados/pensionados. La reforma establece un mínimo no imponible único equivalente a un salario promedio proyectado de 1,7 millones de pesos para 2025. Para un trabajador soltero sin hijos, el inicio del pago de Ganancias sería sobre un salario bruto aproximado de $2.843.180 (neto de $2.360.180).

Además, se mantendría la escala de alícuotas de 5 a 35%, con un límite máximo de deducciones de $5 millones, incluyendo alimentación, vivienda, educación, seguros de vida y retiro con comprobantes, salud y movilidad. Los aportes obligatorios a PAMI, obra social y ANSES no tendrán límite.

Empresas podrán acceder a rebajas en contribuciones al contratar nuevos empleados

Las compañías que incorporen nuevos empleados o contraten trabajadores que hayan estado seis meses desempleados o que provengan del monotributo podrán acceder a una rebaja en las contribuciones patronales.

El empleador verá reducidos sus aportes del 25,5% al 17%, mientras que los empleados pasarán del 17% al 13% en sus aportes, incentivando la creación de empleo formal y la reinserción laboral de quienes no tienen trabajo registrado.

Fuente: loquepasa.net

Comentarios

comentarios