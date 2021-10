El Gobierno aprobó préstamos que se destinarán a proyectos de infraestructura, transporte y salud

El Gobierno aprobó una serie de contratos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto total de U$S 605 millones, que se destinarán a proyectos de infraestructura, transporte y salud.

A través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial, fueron autorizados a ejecutarse tres modelos de contrato de financiamiento de la CAF por U$S 475 millones y uno del BID por US$ 130 millones. Del total de financiamiento de la CAF, U$S 300 millones se destinarán al Programa de Apoyo al Plan Nacional «Argentina contra el Hambre» en la Emergencia Socio Sanitaria Covid-19, Fase II.

Ese préstamo apunta a «fortalecer y dar continuidad al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social y priorizar a la niñez en el marco de la emergencia», de acuerdo con el texto oficial.

Otros U$S 75 millones serán para financiar el «Préstamo de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo al Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19 en la República Argentina». El objetivo de este proyecto es adquirir y distribuir vacunas eficaces y seguras, en el marco del plan de vacunación, para disminuir la morbilidad y mortalidad de la población a causa del coronavirus. En tanto, U$S 100 millones se destinará al «Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino».

En el caso del financiamiento del BID, por U$S 130 millones, será para cooperar en la ejecución del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución-La Plata, que tiene por objetivo promover la recuperación de los ferrocarriles metropolitanos. Esa iniciativa prevé la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros de ese ramal, e incrementar la participación modal en el transporte del corredor que une la ciudad de Buenos Aires con la capital bonaerense.

