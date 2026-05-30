El Gobierno asegura que los jóvenes vuelven al país, pero faltan estadísticas

Así lo afirmó el ministro Federico Sturzenegger. Sin embargo, el fenómeno no puede verificarse con datos oficiales. Mientras el Gobierno habla de retorno y oportunidades, los consulados europeos siguen saturados de trámites de ciudadanía y el sistema científico atraviesa una fuerte pérdida de profesionales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se quebró durante una exposición en Viena, Austria. Frente a un auditorio, el funcionario contó que llegó a temer perder a sus hijos si la Argentina continuaba “por el camino anterior” y aseguró que hoy, gracias al rumbo económico impulsado por Javier Milei, “los jóvenes están volviendo a la Argentina”. El funcionario dijo incluso que, bajo otro escenario político, él mismo les habría recomendado emigrar.

La escena fue rápidamente tomada por el oficialismo para graficar el cambio de época que intenta construir el Gobierno. Horas más tarde, Milei retomó la idea durante su exposición en el Latam Economic Forum. “El talento argentino va a tener la oportunidad, por primera vez en décadas, de brillar a la altura que se merece, sin necesidad de emigrar como en el pasado. No va a ser fácil emigrar para brillar, vamos a poder brillar en nuestra propia tierra”, afirmó el Presidente frente a empresarios.

Sin embargo, la afirmación de Sturzenegger no cuenta hoy con estadísticas públicas que permitan corroborarla. Ante la consulta de este medio, la Dirección Nacional de Migraciones, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, no aportó cifras oficiales sobre argentinos que hayan regresado para radicarse nuevamente en el país.

Fuentes vinculadas al área coincidieron en que el fenómeno es extremadamente difícil de medir. “No hay datos porque no hay estadísticas. Cuando salís del país no te preguntan si te vas a vivir a otro lado, así que cualquier dato oficial en ese sentido no sólido”, resumió un exfuncionario con experiencia en el tema. En la práctica, el Estado registra ingresos y egresos, pero no puede determinar cuántas personas emigran de manera definitiva ni cuántas retornan efectivamente para reinstalarse.

Ante una consulta de Ámbito, en la cartera de Desregulación y Transformación del Estado deslizaron que, si bien no hay datos oficiales, «distintas encuestas y experiencias vienen mostrando una baja en el deseo de los jóvenes por emigrar del país. Junto con casos concretos de personas que regresaron». Según pudo reconstruir este medio, en el entorno del funcionario sobresale un relevamiento realizado por la consultora Mora Jozami, que registró -a diciembre de 2025- una caída en la proporción de jóvenes de entre 16 y 29 años que manifestaron intención de irse del país, al tiempo que mostró una mejora en las expectativas sobre el futuro económico de la Argentina. A ese dato suman cifras de Google Trends que hablan de una disminución en las búsquedas asociadas a términos como «emigrar» o «trabajo en el exterior». En el oficialismo interpretan esa evolución como un indicio de que el interés por abandonar el país perdió intensidad respecto de años anteriores.

ntre ellos sobresale una encuesta realizada por la consultora Mora Jozami, que registró una caída en la proporción de jóvenes de entre 16 y 29 años que manifestaron intención de irse del país, al tiempo que mostró una mejora en las expectativas sobre el futuro económico de la Argentina.

A ese dato se suman relevamientos de Google Trends, que detectaron una disminución en las búsquedas asociadas a términos como «emigrar», «trabajo en el exterior» y trámites de ciudadanía extranjera. En el oficialismo interpretan esa evolución como un indicio de que el interés por abandonar el país perdió intensidad respecto de años anteriores.

La ausencia de estadísticas concretas convive además con señales que muestran que el interés por emigrar continúa vigente. Uno de los casos más visibles es el de los consulados europeos, particularmente España e Italia, donde miles de argentinos siguen tramitando ciudadanías para acceder a residencias.

Según constató este medio, en el Consulado de España el cierre de la denominada “Ley de Nietos” dejó un cuello de botella inédito. Más de 600 mil expedientes continúan siendo procesados tras el vencimiento del plazo para solicitar turnos en octubre de 2025. En esa línea, cerca del 40% de las solicitudes corresponden a ciudadanos argentinos.

La situación italiana va en la misma línea. Los trámites de ciudadanía mantienen demoras de entre dos y cuatro años, mientras miles de argentinos recurren directamente a la vía judicial en Italia para acelerar procesos. Los consulados continúan recibiendo carpetas y consultas de manera constante, incluso con costos administrativos cada vez más elevados.

Desde el CONICET y universidades alertan por éxodo de científicos.

El contraste también aparece en sectores estratégicos vinculados al conocimiento y la investigación científica. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET perdió el 14% de su planta de investigadores entre diciembre de 2023 y el primer cuatrimestre de 2026. La nómina pasó de 11.079 especialistas a alrededor de 9.500 debido a renuncias y no renovaciones.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el escenario también encendió alarmas. Las autoridades confirmaron que 438 docentes e investigadores renunciaron entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.

Lejos de limitarse a Europa o Estados Unidos, parte de esa migración altamente calificada comienza además a desplazarse hacia países de la región. Brasil y Chile aparecen cada vez más mencionados como destinos atractivos para científicos, investigadores y jóvenes profesionales argentinos, principalmente por programas de inserción laboral, estabilidad salarial y mejores condiciones de financiamiento académico.

Cuatro de cada diez jóvenes no logran mudarse solos

El debate sobre el supuesto retorno de jóvenes al país convive además con otro dato estructural. Según un relajamiento de la organización Tejido Urbano, cuatro de cada diez jóvenes no logran independizarse ni acceder a una vivienda propia o alquilada sin ayuda familiar.

La combinación entre salarios bajos, altos costos de alquiler y precarización laboral sigue funcionando como una barrera para la autonomía económica. En ese contexto, bien podría pensarse que la decisión de emigrar no responde únicamente a expectativas ideológicas o políticas, sino también a cuestiones materiales vinculadas al acceso al trabajo, la vivienda y las posibilidades de desarrollo profesional.

En ese marco, las declaraciones de Sturzenegger y Milei forman parte de una narrativa oficial que busca instalar una nueva etapa de optimismo económico y recuperación de expectativas. Pero por ahora, la idea de un regreso masivo de jóvenes argentinos aparece más cerca de una percepción política que de un fenómeno comprobable.

Fuente: Ámbito

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