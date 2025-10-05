El Gobierno avanza con la privatización de CineAr por subasta «sin base» y busca garantizar la continuidad de la plataforma

El INCAA confirmó la privatización de CineAr TV y CineAr Play a través de una subasta. En paralelo, el sector audiovisual se pronuncia en contra de la medida.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) había anunciado a principios de agosto la privatización de CineAr, tanto la señal de televisión como la plataforma de streaming. «Esta medida generará un ahorro de u$s330.000 anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes», comunicaron a través de las redes sociales. Sin embargo, hace unos días este hecho renació: se conoció a través de sus trabajadores que «el canal cerraría definitivamente y que la plataforma correría la misma suerte si no se privatiza a fin de año». Carlos Pirovano, presidente del instituto, negó el cierre, pero indicó que el objetivo es transferir sus derechos por medio de una subasta.
Fuente: Diario de cultura