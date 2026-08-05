El Gobierno eliminó el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros

La Casa Rosada retiró la iniciativa que habilitaba la venta de hasta el 25% de las tierras rurales a capitales extranjeros luego del el rechazo de gobernadores aliados, y para asegurar el avance del resto de la reforma.

El Gobierno resolvió eliminar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras rurales a capitales extranjeros una decisión que fue tomada para garantizar el avance del resto de la iniciativa en el Senado, luego de que gobernadores aliados anticiparan su rechazo a ese punto.

La propuesta eliminada contemplaba la posibilidad de vender hasta el 25% de las tierras rurales a inversores extranjeros, pero ante la falta de respaldo político, la Libertad Avanza optó por retirar ese apartado y preservar el resto del proyecto, que incluye reformas a las leyes de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, informaron fuentes legislativas.

La definición se produjo durante una reunión entre funcionarios del Gobierno y bloques aliados, en la que se evaluó el escenario legislativo de cara a la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta. El rechazo de varios mandatarios provinciales alineados con la Casa Rosada resultó determinante para modificar la estrategia oficial.

Con este cambio, el Ejecutivo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto de propiedad privada, dejando fuera uno de los artículos que había generado mayor resistencia dentro de los espacios que habitualmente acompañan las iniciativas del oficialismo.

De esta manera, La Libertad Avanza buscará llevar al recinto únicamente los artículos que permanecen en el dictamen, entre ellos las modificaciones al Código Civil y Comercial sobre desalojos, la escrituración de tierras, la ley de manejo del fuego y el régimen de expropiaciones.

Aunque Bullrich introdujo distintas modificaciones para intentar sumar el respaldo de la UCR, el PRO y los gobernadores aliados, no logró revertir la oposición de los mandatarios Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

La marcha atrás también representa un revés para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la iniciativa. El funcionario promovía una reforma integral de distintas leyes y tenía como uno de sus principales objetivos modificar el régimen de tierras, con la intención inicial de eliminar cualquier límite al porcentaje de tierras rurales que pudieran adquirir capitales extranjeros.

En las horas previas al tratamiento del proyecto, el debate también se trasladó a las redes sociales, donde distintos artistas manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y convocaron a una movilización frente al Congreso para este jueves 6 de agosto. Entre quienes se pronunciaron se encuentran Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Ca7riel y Dillom. A través de publicaciones y videos, los artistas cuestionaron la posibilidad de flexibilizar la venta de tierras rurales a capitales extranjeros bajo consignas como «La patria no se vende».

Fuente: diario popular

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