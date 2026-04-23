El Gobierno negó el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

El Ejecutivo de Javier Milei no renovó los permisos de la totalidad de los medios, en una decisión arbitraria e ilegal, a raíz de una denuncia de Casa Militar

El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada, luego de una denuncia presentada por Casa Militar.

Así, la Sala de Periodistas quedó cerrada y ningún comunicador ha podido acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

Fuente: ámbito

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