El Gobierno negó que le haya otorgado un crédito a tasa cero a Boudou

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, negó hoy que le haya otorgado un crédito hipotecario a tasa cero a Amado Boudou, luego de que el nombre del ex vicepresidente apareciera en el listado de adjudicatarios.

«Pudimos constatar que una persona se ha presentado e inscripto falsamente bajo el nombre y DNI del ex vicepresidente y gracias al trabajo de Seguridad Informática ya hemos obtenido el IP desde donde se realizó este trámite, y se ha constatado la falsedad de la inscripción», explicó Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y autoridad de aplicación de la nueva línea de créditos Casa Propia.

Scatolini informó además que se instruyó al Banco Hipotecario «en su carácter de fiduciario para que presente la denuncia penal correspondiente» este jueves «y poder así determinar quién perpetró esta maniobra burda y esta operación que no sólo lastima el sentido común, sino que tiene como objeto deslegitimar un programa absolutamente transparente de acceso al crédito y a la vivienda».

Durante la jornada, varios medios periodísticos se hicieron eco de la información de que Boudou, quien cumple condena en prisión domiciliaria por la causa Ciccone, había salido sorteado como adjudicatario de un crédito hipotecario oficial a tasa cero y por 30 años para construir una casa en Quilmes.

El martes último en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández encabezó con Ferraresi un acto por los sorteos de la línea de créditos Casa Propia y este miércoles se publicó un documento del Ministerio en su página web oficial, donde entre varios nombre de los nuevos adjudicatarios se observaba el del ex vicepresidente, mientras que el número de DNI que aparecía al lado coincidía con el de él.

Los requisitos de acceso al crédito incluyen ser argentino, natural o por opción, tener DNI vigente, entre 18 y 64 años de edad al anotarse, y además se debe presentar constancias de contar ingresos provenientes de trabajos formales o de la seguridad social e ingresos netos mensuales de su grupo familiar superiores a los $53 mil y no mayores de $175 mil. No obstante, el monto de la pensión que cobra Boudou como ex vicepresidente supera con holgura los $175 mil, ya que se ubican en torno a los $400 mil.

Por eso, diputados de la UCR manifestaron durante la jornada su repudio por la información del crédito a Boudou y sostuvieron que «debería estar en una prisión y lo premian sacándole una casa a quienes realmente necesitan».

«Hacen barrios para la clase media que no puede acceder a viviendas y el que sale sorteado es Boudou, que tiene una pensión de ex Vicepresidente que supera los 400 mil pesos», se quejaron en un comunicado los legisladores del partido opositor.

Boudou cumple condena por la causa Ciccone en su domicilio, luego de que obtuviera mese atrás ese beneficio debido a la pandemia de Covid.

Fuente: NA

