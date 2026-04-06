El Gobierno otorgó un anticipo financiero a provincias aliadas

Javier Milei dispuso anticipos financieros por hasta 400 mil millones de pesos correspondientes a la coparticipación federal a 12 provincias aliadas y dialoguistas mientras discriminó al resto de los distritos.

El Gobierno le otorgará a doce provincias aliadas un anticipo financiero de $400.000 millones y el monto que se le dará a cada una de ellas lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

La medida fue oficializada este lunes en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial. Fue firmada el 1° de abril por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las provincias que recibirán el dinero son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Además, en el Boletín Oficial se indicó: “Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas en el artículo 1° del presente decreto, en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”.

La citada secretaría también podrá ”disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos”, mientras que se estableció que, a los fines de dar cumplimiento a la presente medida, “los Gobiernos de las provincias que se detallan el mencionado decreto deberán:

Afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses y autorizar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”.

En el Gobierno interpretan que sostener el diálogo con los gobernadores resulta clave para garantizar la viabilidad de las reformas. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, indicaron desde el oficialismo.

Las negociaciones políticas son atribuidas al Ministerio del Interior encabezado por Diego Santilli y al Ministerio de Economía de Luis Caputo, que según deslizaron desde el Gobierno, trabajan en conjunto para equilibrar la asistencia financiera con el objetivo de preservar el orden fiscal.

Al mismo tiempo, la reactivación del vínculo político ya muestra efectos en algunas jurisdicciones, luego de que trascendiera que hay provincias que mantenían una relación distante con el Gobierno que en los últimos días comenzaron a explorar acuerdos puntuales, en algunos casos vinculados a reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.

Buenos Aires afirma que se profundiza el «desfinanciamiento»

Desde el gobierno de Axel Kicillof, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió este fin de semana largo que “mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias”, al detallar que la provincia de Buenos Aires registró una pérdida de $80.000 millones en comparación con el año anterior y de más de $200.000 millones respecto del promedio histórico.

Asimismo, el funcionario bonaerense precisó que la merma en los recursos se da en un contexto de caída generalizada de las transferencias automáticas, lo que agrava la situación fiscal provincial. En ese sentido, el Ministro de Economía advirtió que “mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias” y remarcó que “no hay perspectivas de recuperación”.

Según explicó López la baja de marzo se produjo a pesar de un incremento nominal en los envíos, ya que el proceso inflacionario redujo el poder adquisitivo de los fondos. “Los números de marzo confirman con crudeza lo delicado de la situación”, sostuvo.

Fuente: Diario Popular

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