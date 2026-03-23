El Gobierno reactivó los ATN y repartió $47.000 millones entre 11 provincias

La cifra fue girada a los distritos entre el 19 y el 20 de marzo pasados. Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos, todas comandadas por gobernadores cercanos a la Casa Rosada.

El Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y solamente en dos días repartió $47.000 millones a las provincias, el mayor monto en ese concepto girado a los distritos en lo que va del 2026.

La cifra fue distribuida entre 11 jurisdicciones durante el 19 y el 20 de marzo, informó la consultora Politikon Chaco, que dio cuenta de que Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos, todos distritos comandados por caciques amigables con la Casa Rosada.

Nación giró $47.000 millones en ATN a las provincias

En el desagregado, Corrientes encabezó el podio, al recibir $8.000 millones el pasado 19 de marzo. El gobernador Juan Pablo Valdés había prestado votos clave en el Congreso para las reformas impulsadas por Javier Milei.

Con la medalla de plata se alzó la Mendoza de Alfredo Cornejo, aliado electora de La Libertad Avanza (LLA), que se granjeó $ 7.000 millones pagados también el 19 de marzo. Completó el podio Entre Ríos, liderada por Rogelio Frigerio, otro socio de los libertarios.

La provincia mesopotámica embolsó $6.000 millones. La lista la completan:

Misiones con $ 5.500 millones;

con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno;

y con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones;

con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso

y con $ 2.500 millones en cada caso Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.

Al respecto, Politikon Chaco consignó que los $47.000 millones ya superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero pasado, que totalizaron $ 20.000 millones. Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5% (fueron $ 18.000 millones en aquel momento).

En el acumulado del año, Corrientes se posiciona como la más beneficiada: ya recibió un total de $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo); Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.

Así, el reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $ 74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.

Fuente. Ámbito

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