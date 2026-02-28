El Gran Pez lanza sus talleres anuales y reafirma su lugar como usina creativa y espacio de formación artística en Mar del Plata

Durante el mes de marzo comienzan los talleres anuales de escritura, lectura y artes visuales, a cargo de escritores, artistas y docentes con reconocidas trayectorias. La programación se completa con presentaciones de libros, encuentros de lectura y una proyección en 16 mm, consolidando a El Gran Pez como un espacio de referencia para la formación, el pensamiento y la creación contemporánea.
En el área editorial, se presentan Las arteaventuras de Nika y Manu, de Alicia García Navarro y Ana García-Rollán Vaamonde, un libro que recorre la historia del arte a partir del relato de amistad entre dos chicos. También se presenta El salto hacia adentro, de Gabriel Orqueda, un libro de conversaciones con directores y directoras argentinos a cincuenta años del golpe de Estado.
La agenda de marzo incluye además la proyección en 16 mm de La batalla de Argelia, de Gillo Pontecorvo, a cargo del Cineclub Dynamo.
Para más información: www.elgranpez.com.ar
Talleres Anuales en El Gran Pez
LITERATURA
Un día perfecto para escribir. Taller de escritura para adolescentes
con la escritora y docente Catalina Larralde.
Lunes de 18:00 a 20:00 hs.
El origen. Taller de escritura
con los escritores Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa.
Miércoles 18:00 a 21:00 hs., cada 15 días.
Guiando la hiedra. Taller de escritura
con la escritora y docente Catalina Larralde
Jueves de 18:00 a 20:00 hs.
Leer a las vecinas. Encuentros de lectura
con la escritora e investigadora Larisa Cumin
un miércoles al mes, de 17:30 a 19:30 hs.
ARTE
Fragmentario. Taller de Collage Analógico
con la artista visual Anto Guerra.
Viernes de 17:00 a 19:00 hs
Los caminos del agua. Taller de Acuarela
con la acuarelista Victoria Vanni.
Sábados de 9:30 a 12:00 hs., cada 15 días.
Taller de dibujo y cómic
con el ilustrador Andrés Lozano
Martes de 18:00 a 19:30 hs. (+7),
Sábados de 12:30 a 14:00 hs. (+7), de 14:30 a 16:00 hs.
Agenda de Marzo
20/3
Las arteaventuras de Nika y Manu de las autoras, la psicóloga Alicia García Navarro y la historiadora de arte Ana García-Rollán Vaamonde en diálogo con el diseñador Mario Gemín y el escritor Santiago García Navarro.
Presentación
19:30 hs.
21/3
Filosofía Salvaje
Encuentros de lectura y discusión
con el docente de Filosofía Santiago Díaz
17:30 hs.
28/3
Lectura colectiva de Mil Mesetas (1980) de G. Deleuze y Féliz Guattari
con el docente de Filosofía Santiago Díaz
17:30 hs.
28/3
El salto hacia adentro. Conversaciones con directores y directoras argentinos a cincuenta años del golpe del crítico de cine Gabriel Orqueda.
Presentación
19:30 hs.
Proyección 16mm
La batalla de Argelia (1966) de Gillo Pontecorvo, a cargo del Cineclub Dynamo.
20:30 hs.