El Gran Pez lanza sus talleres anuales y reafirma su lugar como usina creativa y espacio de formación artística en Mar del Plata

Durante el mes de marzo comienzan los talleres anuales de escritura, lectura y artes visuales, a cargo de escritores, artistas y docentes con reconocidas trayectorias. La programación se completa con presentaciones de libros, encuentros de lectura y una proyección en 16 mm, consolidando a El Gran Pez como un espacio de referencia para la formación, el pensamiento y la creación contemporánea.

En el área editorial, se presentan Las arteaventuras de Nika y Manu, de Alicia García Navarro y Ana García-Rollán Vaamonde, un libro que recorre la historia del arte a partir del relato de amistad entre dos chicos. También se presenta El salto hacia adentro, de Gabriel Orqueda, un libro de conversaciones con directores y directoras argentinos a cincuenta años del golpe de Estado.

La agenda de marzo incluye además la proyección en 16 mm de La batalla de Argelia, de Gillo Pontecorvo, a cargo del Cineclub Dynamo.

Para más información: www.elgranpez.com.ar

Talleres Anuales en El Gran Pez

LITERATURA

Un día perfecto para escribir. Taller de escritura para adolescentes

con la escritora y docente Catalina Larralde.

Lunes de 18:00 a 20:00 hs.

El origen. Taller de escritura

con los escritores Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa.

Miércoles 18:00 a 21:00 hs., cada 15 días.

Guiando la hiedra. Taller de escritura

con la escritora y docente Catalina Larralde

Jueves de 18:00 a 20:00 hs.

Leer a las vecinas. Encuentros de lectura

con la escritora e investigadora Larisa Cumin

un miércoles al mes, de 17:30 a 19:30 hs.

ARTE

Fragmentario. Taller de Collage Analógico

con la artista visual Anto Guerra.

Viernes de 17:00 a 19:00 hs

Los caminos del agua. Taller de Acuarela

con la acuarelista Victoria Vanni.

Sábados de 9:30 a 12:00 hs., cada 15 días.

Taller de dibujo y cómic

con el ilustrador Andrés Lozano

Martes de 18:00 a 19:30 hs. (+7),

Sábados de 12:30 a 14:00 hs. (+7), de 14:30 a 16:00 hs.

Agenda de Marzo

20/3

Las arteaventuras de Nika y Manu de las autoras, la psicóloga Alicia García Navarro y la historiadora de arte Ana García-Rollán Vaamonde en diálogo con el diseñador Mario Gemín y el escritor Santiago García Navarro.

Presentación

19:30 hs.

21/3

Filosofía Salvaje

Encuentros de lectura y discusión

con el docente de Filosofía Santiago Díaz

17:30 hs.

28/3

Lectura colectiva de Mil Mesetas (1980) de G. Deleuze y Féliz Guattari

con el docente de Filosofía Santiago Díaz

17:30 hs.

28/3

El salto hacia adentro. Conversaciones con directores y directoras argentinos a cincuenta años del golpe del crítico de cine Gabriel Orqueda.

Presentación

19:30 hs.

Proyección 16mm

La batalla de Argelia (1966) de Gillo Pontecorvo, a cargo del Cineclub Dynamo.

20:30 hs.

Comentarios

comentarios