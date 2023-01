El INDEC confirmó cuándo estarán los resultados del Censo

La última noticia sobre el Censo Nacional de 2022 había sido el 19 de mayo del año pasado cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó resultados preliminares. En aquella oportunidad, un día después del operativo, se informó que la población total de Argentina es de 47.327 407 y se detalló su distribución por género en base a cálculos del relevamiento digital (47,05% varones, 52,83% mujeres y 0,12% ninguno de los anteriores). Finalmente, llegó el momento de conocer más precisiones.

El organismo que lidera Marco Lavagna había establecido que «los datos preliminares de población por sexo, provincia y departamento serán presentados a los 90 días». Sin embargo, ese plazo que vencía en agosto no se cumplió por dificultades para procesar la información obtenida digitalmente. «Los resultados preliminares no se difundieron en la fecha prevista porque un número significativo de planillas resumen que se completaron el día del Censo no cumplen los estándares de calidad suficientes», explicó Lavagna. Asimismo, este miércoles 18 de enero era el último día para que el INDEC presentara los resultados básicos definitivos y fue la fecha elegida para anunciar la publicación de los datos provisorios.

«El 31-01 (31 de enero), el INDEC difundirá los resultados provisionales del Censo 2022 que incluirán el total de población por sexo, según provincia y departamento/partido/comuna», confirmó Lavagna. Según precisaron, además de los datos anticipados por el funcionario se dará a conocer la población en viviendas particulares, en viviendas colectivas y en situación de calle desagregada por provincia y partido. La próxima fecha importante establecida en el cronograma oficial será 13 meses después de la realización del censo, es decir, en junio de 2023. De normalizarse la tarea, en ese momento publicarán los resultados ampliados definitivos.

La difusión de los resultados definitivos del Censo Nacional será fundamental para conocer en qué estado vive la población argentina y cuáles son las principales problemáticas a abordar. Sin embargo, hay un detalle que en tiempos de disputa por la coparticipación federal no es para nada menor: estos datos se utilizarán para actualizar normas como las que determinan la distribución de recursos.

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios