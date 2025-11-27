El índice de riesgo de incendios forestales en General Pueyrredon será muy alto

Este jueves 27 y viernes 28 de noviembre el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en General Pueyrredon, a raíz de las altas temperaturas.

Estos datos surgen de la proyección del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), el cual puede consultarse ingresando en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios

Como es habitual ante estas situaciones, se recomienda:

– No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

– No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

– No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

– Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

Desde el Municipio piden extremar los cuidados y ante cualquier eventualidad llamar al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía. Para más info ingresá en https://www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios

Fuente: PUNTONOTICIAS

