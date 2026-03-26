El Índice de salarios volvió a quedar por debajo de la inflación durante enero

Lleva tres meses consecutivos por debajo del aumento de precios, y se extiende a cinco si solo se toman los salarios de los empleados registrados

El Índice de Salarios aumentó durante enero 2,5% y quedó, por tercer mes consecutivo, por debajo de la variación de precios al consumidor que alcanzó al 2,9% en el primer mes del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 2,1% y la de los empleados públicos el 1,8%, lo que promedió un alza de solo el 2 %

Si la diferencia no fue mayor obedeció a que, para el organismo, los ingresos de los trabajadores “en negro” aumentaron 4,4% lo que llevó al promedio general al 2,5% final, pero aún por debajo del 2,9% de la inflación de enero.

Este es el tercer mes consecutivo en el que el Índice de Salarios queda por debajo de la inflación. En diciembre el promedio de aumento de los ingresos de los trabajadores fue del 1,6% contra un alza de los precios del 2,8%, y en noviembre las variaciones fueron del 1,8% y 2,5% respectivamente. Recién en octubre el alza del Índice fue del 2,5%, apenas dos décimas por encima del 2,3% de la inflación.

Pero si se toman solo los salarios registrados, estos llevan cinco meses consecutivos de estar por debajo de la inflación, lo que generó una perdida del 7,9% en el poder adquisitivo.

Fuente: diario popular

Comentarios

comentarios