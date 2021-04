El Intendente recibió al joven atacado brutalmente en Mr. Jones

Jerónimo Tauler, el joven de 22 años atacado salvajemente por personal de seguridad del boliche Mr. Jones, ubicado en Playa Grande, fue recibido este viernes por el intendente Guillermo Montenegro en las oficinas del COM.

La víctima, que sufrió fractura de mandíbula y la pérdida de piezas dentales por la golpiza, estuvo acompañada por sus padres y el abogado Julio Razona, quien indicó que la intención es que el Municipio aporte información desde el Centro de Monitoreo y «otras tareas más».

«El intendente se puso a disposición de las víctimas. Todos sabemos que el apoyo político en una investigación tan compleja es muy positivo», agregó. En tanto, la madre de Jerónimo, agradeció la actitud del jefe comunal y dijo que es un «bálsamo» entre tanto dolor.

«Hice varias presentaciones y de videos al fiscal, que recién la semana que viene tomará declaración a los testigos. Ya tenemos la identificación plena del agresor y de quienes lo acompañaban. Sabemos que los que participaron en la agresión también tienen una responsabilidad penal», indicó Razona.

«Si tiene la posibilidad de ponerles un freno a los empresarios un freno, de que basta con la bestialidad de esta gente que no está capacitada para estar en frente a jóvenes, que lo haga. Mi hijo no puede hablar, no puede comer y ve todas las injusticias que se están diciendo. Agradecemos a la gente que a los chicos que se solidarizaron y están pendientes de buscar fotos y videos», concluyó la madre del agredido.

Por este hecho se inició una investigación por el delito de «lesiones graves» en la fiscalía a cargo de el fiscal Fernando Castro, que intervino en el caso anterior de otro joven expulsado del recinto que falleciera en el HIGA tras un episodio en su domicilio.

Castro dispuso en este caso la declaración de testigos y de personal de seguridad de Mr. Jones, y el análisis de las cámaras de seguridad, que establecieron que «sí hay golpes» por parte de los custodios del boliche cuando lo sacaron del local.

La víctima dialogó con El Marplatense por escrito, ya que no puede hablar. Compartió un video de cómo terminó y manifestó que, debido a las heridas, tuvieron que cocerle diez puntos.

«Soy Jerónimo Tauler accidentado del boliche Mr. Jones el día domingo 28 de marzo con una «fractura de maxilar inferior». El hecho ocurrió adentro de una burbuja adentro del vip de Mr. Jones. Le abro la soga de la burbuja para que pase y se cae el palo que la sostenía. Inmediatamente, se me acerca un patovica de camisa blanca y me empieza a hablar en voz alta, acusándome de hacerlo a propósito», explicó.

Y agregó: «Ahí, llama por cucaracha a otros compañeros, los cuales vienen agresivamente a sacarme sin poder dar una opinión ,recibo golpes en la cara y logro sacarmelos de encima y siento por atrás una llave llamada mata león que me dejó dormido, cuando me despierto estaba sangrando».

FUENTE: El Marplatense

