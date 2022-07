El investigador que cosecha datos

Juan Ignacio Pastore es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (ICyTE, CONICET-UNMDP), y dirige el Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes junto a la Dra. Virginia Ballarin. Su línea de trabajo se fusiona entre la agricultura y la tecnología para obtener datos que mejoren la calidad de los cultivos.

¿Qué significa cosechar datos?

Durante el proceso de cosechar un determinado cultivo, en simultáneo, se están “cosechando datos”. Datos que, si bien no son tangibles, tienen un gran valor agregado. Hoy somos testigos de la llamada industria 4.0, de la cual se deriva la Agricultura 4.0 que se basa en la recopilación y análisis de datos sobre el campo con el objetivo de mejorar la calidad de los cultivos y reducir las consecuencias en el ambiente. Los avances en la electrónica, las tecnologías de las comunicaciones, los satélites, la inteligencia computacional y la minería de datos, han permitido el desarrollo de equipos y sistemas altamente especializados, con capacidad para adquirir, procesar y analizar información de todo tipo. Estos avances no son ajenos a la agricultura y las maquinarias que se utilizan en las labores agrícolas cuentan con esta tecnología, por lo que el proceso de “cosechar datos no insume más pasadas sobre el lote”.

¿De dónde surgen los datos?

En primer lugar, están los datos obtenidos a campo, por un ingeniero, técnico o por el mismo productor, al analizar el suelo o cultivo. También están los datos que se pueden obtener a través de sensores a campo, como los de conductividad eléctrica, de humedad, y todos los que componen una estación meteorológica. Además, todos estos datos se pueden complementar con la información que brindan las imágenes aéreas adquiridas por satélites o a través de cámaras específicas dispuestas en drones. Es importante resaltar que el dato en sí mismo no es generador de conocimiento, los datos requieren ser procesados para generar información que al contextualizarla generan conocimiento.

¿Cómo se integran e interrelacionan los datos para generar conocimiento?

El Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, una de las líneas de Investigación y Desarrollo (I+D) se centra en la generación de nuevas teorías que permitan entender y optimizar la gestión agrícola procesando, contextualizando e interpretando los “datos cosechados” mediante la programación de un conjunto de reglas prácticas y cognitivas, que dan lugar a algoritmos que generan el conocimiento. La respuesta de estos algoritmos, que integran e interrelaciona los datos, resulta interesante para el productor ya que los datos se transforman en orientaciones concretas para el mismo. Por ejemplo, los algoritmos pueden sugerirle qué dosis de semilla o abono se debe aplicar en cada zona de un lote, hacer estimaciones precisas sobre el rendimiento de los cultivos o sugerir cómo ajustar la aplicación de nutrientes para optimizar las prácticas agronómicas minimizando costos.

¿Qué otras aplicaciones se están desarrollando en el Laboratorio?

Esta actividad se complementa con el desarrollo de aplicaciones autónomas con vehículos aéreos no tripulados -drones- que permitan realizar relevamientos de datos de cultivos para su posterior análisis estadístico facilitando la toma de decisiones. Además, con estos sistemas se busca dar una visión global de la salud de un cultivo logrando independencia de los satélites.

¿Cómo impacta este manejo de la información en la sociedad?

Los beneficios de la agricultura 4.0 son muchos y su principal objetivo es lograr un equilibrio para preservar los recursos, garantizar la sostenibilidad y la protección del ambiente. La introducción de estas nuevas tecnologías en el sector agrícola debe traer consigo programas para la superación y capacitación de sus trabajadores, preparándolos de forma consciente para enfrentar los nuevos cambios sin quedar rezagados de esta revolución.

Pastore es Licenciado en Ciencias Matemáticas y Doctor en Ingeniería con orientación en Electrónica. Desde 1998 forma parte del Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes del ICYTE y también es Profesor Asociado exclusivo en el área matemática aplicada del departamento de matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

