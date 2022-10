El Movimiento de Trabajadores Excluidos explicó que no está detrás de la toma de terrenos en Las Heras

A través de un comunicado, el Movimiento de Trabajadores Excluidos se despegó de la toma de terrenos en el barrio Las Heras. El texto completo a continuación:

«Ante las informaciones inexactas que circulan con respecto a la toma de terrenos del barrio Las Heras, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) nos vemos en la obligación de expresar que no estamos detrás de la organización de dicha acción, aunque somos conscientes de la crisis habitacional que viven las mayorías en el Partido de Gral. Pueyrredon.

‘Hace días que vienen involucrándonos con la lucha emprendida por más de 30 familias que encontraron en esas tierras una solución a sus viviendas, por el hecho de que una integrante expresó trabajar en un comedor nuestro movimiento, pero eso, de ninguna manera, nos hace ser parte de la acción directa’, expresó Paco, referente del MTE Mar del Plata.

Sabemos que estamos en una de las ciudades con mayor desocupación del país y las necesidades de nuestro pueblo son muchas. La crisis habitacional, la incapacidad de acceder a un terreno y la falta de políticas municipales en la construcción de viviendas, llevaron a que este conjunto de personas decidieran realizar la toma.

‘Tampoco podemos permitir que el intendente Guillermo Montenegro tilde de delincuentes a habitantes de la ciudad por el sólo hecho de ser pobres. El municipio no tiene ni una casa en construcción, mientras que las organizaciones sociales estamos trayendo obras millonarias y con generación de empleo, que darán solución a cientos de marplatenses’, prosiguió.

No somos ajenos a la difícil situación que viven las familias ni les damos la espalda, sólo debemos aclarar que no estamos organizando ni fomentando la toma. Daremos nuestro apoyo a las familias que luchan por una vida más digna, como lo hemos hecho siempre. Pero no podemos dejar de decir que el Intendente tiene que dar la cara, recibir a los y las vecinas sin criminalizarlos y encontrar una solución a sus necesidades.

Insistimos: ‘En Mar del Plata, la Municipalidad no tiene en ejecución obras de viviendas desde el año 2017, mientras que desde la creación de la SISU -Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- somo nosotros, las organizaciones sociales quienes estamos urbanizando los barrios populares, generando trabajo y planificando proyectos de futuros loteos. En Fortunato de la Plaza y Camusso tenemos en proceso una obra de 64 lotes con servicios y edificaciones escolares por 500 millones de pesos y con 300 empleos directos’. finalizó.

Le solicitamos al intendente Guillermo Montenegro que tome cartas en el asunto, dando la cara, visitando a esas familias y no criminalizando a habitantes de la ciudad desde una oficina. Esperamos que se encuentre una solución consensuada que posibilite mejores condiciones de vida para los y las marplatenses».

