El Municipio abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

Se dicta de forma presencial los lunes y martes, y tiene una duración de cinco horas por día. El curso permite obtener el carnet obligatorio exigido por el Código Alimentario Argentino. Para más información, los interesados pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/comomeinscribocurso .

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del Departamento de Bromatología dependiente de la Secretaría de Salud-, informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos, destinado a todas aquellas personas que necesiten obtener el carnet habilitante obligatorio para trabajar con alimentos, conforme a lo establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La capacitación se dicta de forma presencial los lunes y martes, con asistencia obligatoria en ambas jornadas, y tiene una duración de cinco horas por día. Se ofrecen dos turnos: por la mañana, de 8 a 13, y por la tarde, de 15 a 20.

Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar en www.mardelplata.gob.ar/comomeinscribocurso, autogestión del cupón de pago, elegir la opción derechos de oficina, grupo, Secretaría de Salud y presionar continuar. Abonar el arancel correspondiente —actualmente de $18.880— y adjuntar el comprobante.

Además, deberán descargar y completar el formulario de inscripción y presentarse en la sede de Bromatología, ubicada en Dorrego 1765, de lunes a viernes de 8 a 14, donde se asignará un turno según disponibilidad.

Una vez finalizado y aprobado el curso, se otorga certificación. Para más información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 499-7727 o al 499-7700, o escribir a bromatologia@mardelplata.gov.ar. También se pueden consultar los detalles en www.mardelplata.gob.ar/salud/cursoalimentosonline.

Comentarios

comentarios