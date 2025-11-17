El Municipio abrió la preinscripción para los cursos de Formación Profesional

Oferta gratuita.

Esta primera etapa comienza este lunes a las 10 y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Estarán destinados a todas aquellas personas mayores de 16 años, con estudios primarios finalizados. Para acceder a la oferta completa y a los formularios, los interesados deberán ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2026 .

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Educación- informa que este lunes a partir de las 10 abre la preinscripción para los cursos y capacitaciones en oficios gratuitas que dictan las Escuelas de Formación Profesional de Mar del Plata y Batán. Esta primera etapa se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre.



Estas instituciones educativas buscan formar trabajadores con amplio conocimiento y formación para favorecer el desarrollo en el ámbito laboral. Incluyen oficios con gran demanda en la actualidad como reparador y operador de PC, diseño de página web, fotografía y filmación y oficios tradicionales como construcción, artesanías, automotores, gráficos, textil e indumentaria, estética, gastronomía, hotelería, turismo e idiomas.

Los cursos de capacitación en oficios están destinados a todas aquellas personas mayores de 16 años, con estudios primarios finalizados, que quieran sumar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o para emprender sus propias iniciativas de manera independiente. Todos ellos cuentan con certificados oficiales de formación profesional. Las propuestas se desarrollan en los barrios Don Bosco, Las Américas, Cerrito Sur, Villa Lourdes, Centenario, Chauvin, Las Dalias, Villa Primera, Punta Mogotes y 2 de Abril.

La duración de las propuestas varía entre cuatrimestrales y anuales, se dictan en los tres turnos y se dividen en más de 20 familias profesionales, brindando una amplia gama de opciones. El objetivo de estos cursos es favorecer el desarrollo en el ámbito laboral a través de la formación de trabajadores ampliamente capacitados en diversas etapas de la cadena productiva. Para acceder a la oferta educativa completa y a los formularios de preinscripción, los interesados deberán ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2026 .

“El municipio tiene un rol fundamental en la formación para el ejercicio de distintas actividades profesionales y oficios que permiten generar mano de obra calificada, y también en la capacitación para que muchas personas tengan las herramientas que les permitan emprender de forma concreta y efectiva”, destacó Fernando Rizzi, secretario de Educación municipal.

