El Municipio advierte por altas probabilidades de generación de incendios forestales

Desde este lunes y hasta el jueves inclusive se pronostican temperaturas elevadas. Ante cualquier eventualidad, se debe llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911).

En el marco de las acciones preventivas para evitar incendios forestales, la Municipalidad de General Pueyrredon informa la proyección del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) para los próximos días. Desde este lunes hasta el jueves inclusive se pronostican posibilidades de generación de focos ígneos con un valor muy alto. Este índice se actualiza diariamente y pueden consultarlo ingresando en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, velocidad de propagación, dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en cinco clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Para evitar estas situaciones, Defensa Civil recomienda:

-No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

-No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

-No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

-Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros.

Y ante cualquier eventualidad, llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911)

En esta línea, desde la Secretaría de Salud se acercan recomendaciones a tener en cuenta en estos días de altas temperaturas:

Hidratación constante con agua.

No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Usar gorros y lentes de sol.

Utilizar protectores solares de factores mayores a 30.

Vestir ropa de telas claras, livianas y holgadas.

Mantenerse alerta en caso de que los bebés y personas mayores manifiesten cefaleas, mareos, irritabilidad, decaimientos, tendencia al sueño, debilidad muscular acompañado de aumento de la temperatura corporal y enrojecimiento facial y corporal.

Fuente: https://www.mardelplata.gob.ar/

