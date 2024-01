El Municipio advierte que el índice de incendios forestales para este fin de semana es “muy alto“

Comenzó el primer fin de semana del 2024, y todo indicaba que iba a estar acompañado de la lluvia. Sin embargo, con el sol como protagonista, el sábado se tiñe de un cielo despejado ideal para disfrutar. Aún así, desde el Municipio de General Pueyrredon dieron a conocer que el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) para este sábado, domingo y lunes es “muy alto“.

Esta variable se mide a través de los índices de peligro de incendio los cuales ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

En la web de la Municipalidad indicaron que este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

De esta manera, lo que recomienda el municipio es:

No quemes pastizales, restos de poda o residuos

No tires colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones

No arrojes basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos

Encendé fogatas en áreas permitidas y nunca te olvides de apagarlas

Fuente: MI8

