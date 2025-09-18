El municipio busca artistas para la programación cultural del 2026: cómo inscribirse

El Ente Municipal de Turismo y Cultura informó que los interesados tienen tiempo hasta el 30 de octubre para inscribirse y presentar sus propuestas artísticas para todos los espacios culturales de la ciudad durante el año.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), anunció que ya se encuentra abierta la inscripción para artistas que deseen formar parte de la programación cultural 2026.

La convocatoria está destinada a cubrir la agenda anual de los distintos espacios dependientes del Municipio, y los interesados deben completar sus datos personales, una breve reseña, rider técnico, rubro artístico como teatro, música, rock, folklore, jazz, artes plásticas, circo, entre otros y la cantidad de artistas que participarán en escena. La inscripción estará abierta hasta el jueves 30 de octubre a través del formulario disponible en este enlace.

Francisco Taverna, director de Cultura del Municipio, destacó que la iniciativa “no se circunscribe solamente a la temporada de verano, sino que buscamos enriquecer la agenda durante todo el año”.

El funcionario agregó que la programación permite que “los distintos elencos, bandas musicales, solistas y grupos de baile puedan presentarse en escenarios tan prestigiosos que tiene Mar del Plata”, al mismo tiempo que fortalece la industria cultural local y genera oportunidades de ingresos para los trabajadores del área durante todo el año.

Fuente: Mi8

