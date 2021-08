El Municipio incorporó un Anillo Digital para detectar patentes de vehículos

El intendente Guillermo Montenegro presentó este lunes el Anillo Digital, una herramienta que permite a través de cámaras de vigilancia monitorear las patentes de los vehículos. El objetivo es detectar alguna restricción por parte de la Justicia de todo el país. En estos casos, se emite un alerta en el Centro de Operaciones y Monitoreo, el cual da aviso a la Policía.

En este contexto, Montenegro precisó que “hoy se cuenta en 10 puntos de nuestro Partido. Ya lo estamos haciendo desde el viernes y ya ha dado resultado positivo. En los próximos meses vamos a ampliar a 45 y cubrir prácticamente todo el Distrito. Esto se suma a las cámaras que ya tenemos, a la Patrulla Municipal y a la coordinación de distintas áreas de la Policía Bonaerense”.

Asimismo, el Intendente agregó: “En esto, también, necesitamos acompañamiento de la Justicia, sobre todo en entender que es parte de la solución y no del problema; acercarle de la mejor manera posible las herramientas para tomar las decisiones y que estas sean rápidas. Los vecinos necesitan que esas decisiones sean rápidas”.

En cuanto al funcionamiento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad informaron que a través de una integración con las bases de información de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, cada vez que un auto que circule en el Partido de Gral. Pueyrredon y atraviese una de estas cámaras, se lee la patente y se coteja con la base de datos. Si surge alguna restricción que haya sido pedida por la justicia en cualquier punto del país, el COM tomará intervención dando aviso a la Policía, que realizará una interceptación y verificará la acción puntual.

Esta herramienta sirve para combatir dos tipos de delitos: por un lado, lo que se cometen usando un auto (fundamentalmente los del crimen organizado como narcotráfico, trata y tráfico de personas, secuestro extorsivo) y, por otro, los que se cometen contra la propiedad del automotor (robos y hurtos de autos y motos).

Trabajo coordinado para el manejo de las emergencias

Por otro lado, Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil brindó detalles acerca de las acciones conjuntas y la profesionalización de las áreas responsables del manejo de emergencias en General Pueyrredon.

Goncalvez informó que “la colaboración y trato permanente entre los organismos es muy importante. Estamos en una etapa de profesionalización. No hay muchos antecedentes que haya capacitaciones de herramientas que cada uno pueda aportar. Por ejemplo, una es sobre uso de motosierras por parte del EMSUR. En este sentido, vamos a hacer una campaña para los nueve cuarteles de Bomberos sobre la utilización de este tipo de maquinarias. También vamos a hacer un curso para aprovisionamiento de agua para EMSUR, EMVIAL y OSSE en casos de incendios o eventos estructurales. No hay manera de afrontar las emergencias si no lo hacemos juntos”.

Sobre este punto, Montenegro afirmó que “cuando hay un evento de emergencia, el Director es Rodrigo Goncálvez. Todos los organismos de la ciudad, operativamente, dependen de él. Si se necesita un camión con agua, cortar el tránsito, una máquina. Es clave trabajar en simulacros y en qué cada uno sepa qué es lo que hay que hacer y quién es el responsable”.

Además de Montenegro y Goncálvez, estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Horacio García; el Subsecretario de Articulación en Seguridad, Gustavo Jara; el subsecretario de Planificación y Control, Martín Ferlauto; y el director General de Tecnología, Sergio Andueza.

