El Municipio informa los horarios del servicio de Guardavidas durante marzo

Desde el 9 hasta el 22 de marzo inclusive, funcionará todos los días de 8 a 19.30 en las distintas playas del partido, con el objetivo de seguir garantizando seguridad para vecinos y turistas que disfrutan del mar durante las últimas semanas de la temporada.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informa que el servicio de guardavidas continuará activo durante marzo, acompañando a quienes eligen las playas de la ciudad en esta etapa final del verano.

En este sentido, desde el 9 hasta el 22 de marzo inclusive, el servicio se prestará todos los días de 8 a 19.30 en las distintas playas del partido.

Además, el operativo cuenta con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, y motos de agua incorporadas en la zona de Playa Grande, que permiten reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias en el mar.

Estas acciones forman parte del operativo que el Municipio sostiene cada temporada para promover el uso responsable de las playas y garantizar condiciones seguras para quienes disfrutan del mar.

Para conocer más detalles sobre el servicio y recomendaciones de seguridad, se puede ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas

