El Municipio inicia con las capacitaciones y talleres gratuitos del Programa Educativo Barrial

Se trata de propuestas presenciales y virtuales que tienen por objetivo fomentar la capacitación de los vecinos de la región: Comunicación Efectiva, Herramientas Digitales, Introducción a la Programación con Python, Ceremonial Social y Manipulación de Alimentos, son los cursos programados para iniciar próximamente. Se puede acceder a más información en https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026

La Municipalidad de General Pueyrredon inicia el Ciclo Lectivo 2026 con nuevos talleres y capacitaciones del Programa Educativo Barrial (PEBa), tanto virtuales como presenciales, de corta duración y carácter gratuito.

Coordinados por la Secretaría de Educación Municipal, durante marzo comenzarán a funcionar los cursos virtuales e itinerantes presenciales, mientras que los talleres presenciales anuales lo harán en abril.

En cuanto a las capacitaciones virtuales, la oferta educativa incluye cursos sobre Comunicación Efectiva, Herramientas Digitales, Introducción a la Programación con Python y Ceremonial Social. La inscripción se realizará a través de formularios online que estarán disponibles solamente durante los días de inscripción en el sitio web municipal https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026

A su vez, durante marzo también se dictarán cuatro talleres presenciales itinerantes de Manipulación de Alimentos en los barrios Santa Rosa del Mar, 2 de Abril, Belisario Roldán y Las Canteras, con inscripción en cada sede.

Las capacitaciones son de corta duración y están pensadas para quienes quieran desarrollar diferentes habilidades que sirvan a la comunidad para iniciar o profesionalizar sus emprendimientos personales.

Para acceder a la información específica de cada curso, se deberá ingresar al sitio web municipal https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026 , donde también se encontrará la grilla de la oferta virtual mensual.

Comentarios

comentarios