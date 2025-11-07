El municipio no pudo completar el pago de sueldos para todo el personal

Tal como adelantó LoQuePasa.net, abonó los sueldos hasta $1.700.000, lo que permitió que el 90% del personal de planta cobre sus haberes. Sin embargo, persiste la incertidumbre por el resto de los pagos y el futuro inmediato

Finalmente se confirmó lo que era un fuerte rumor en las últimas horas: el municipio abonó los sueldos de los trabajadores en forma desdoblada. Según trascendió, este viernes se depositó hasta un tope de $1.700.000, lo que abarca aproximadamente al 90% del personal de planta, mientras que el resto aún no tiene fecha de cobro definida.

La noticia fue recibida con malestar por parte de los empleados municipales, que desde hace semanas venían advirtiendo sobre posibles medidas de fuerza si se concretaba el pago escalonado. “Viene complicado, parece que es desdoblado por lo cual tendremos reunión de delegados y habrá medidas de fuerza en caso que ello ocurra”, habían anticipado a LoQuePasa.net fuentes cercanas al sector sindical.

El conflicto se agrava por el retraso en el pago de las horas extras, que en algunos casos supera los 90 días, generando un creciente clima de tensión entre los trabajadores. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron que este viernes habrá una reunión de delegados en la sede de calle Moreno para definir los pasos a seguir ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

A pocos días de que el intendente deje su cargo, el escenario laboral en el municipio aparece cargado de incertidumbre. La modalidad de pago adoptada y la deuda acumulada en horas extras podrían derivar en una medida de fuerza en las próximas jornadas si no se anuncian soluciones inmediatas.

