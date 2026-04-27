El municipio prepara cambios en Catastro para entregar planos digitales y gratis en Mar del Plata

La medida apunta a agilizar gestiones para profesionales, eliminar costos y también facilitar un requisito clave para créditos hipotecarios.

El municipio de Mar del Plata avanza en una medida de modernización para agilizar trámites en Catastro y prevé lanzar a principios de mayo un sistema que permitirá solicitar copias de planos de manera digital y gratuita.

La iniciativa apunta a simplificar una gestión habitual para profesionales que reciben un trabajo y necesitan acceder a la documentación de una propiedad para avanzar con una remodelación, una ampliación u otra intervención.

Hasta ahora, quienes necesitaban esos planos debían acercarse al archivo, buscar la documentación, sacar una foto o copia y además pagar por ese trámite. Con el nuevo esquema, el pedido podrá hacerse por correo electrónico y la copia del plano será enviada sin costo.

Un cambio pensado para obras y créditos hipotecarios

Desde el municipio explican que esta decisión tendrá un doble impacto. Por un lado, permitirá dar una respuesta más rápida a los profesionales que necesitan iniciar una obra o presentar documentación técnica para comenzar a trabajar.

Por otro, el cambio también busca motorizar los créditos hipotecarios, ya que presentar los planos de la vivienda que se pretende comprar es uno de los requisitos exigidos para poder avanzar en la calificación.

De esta manera, contar con una vía digital, más ágil y gratuita para acceder a esa documentación podría destrabar gestiones y acelerar tiempos tanto para quienes trabajan en el sector como para quienes buscan acceder a un financiamiento.

También eliminarán un pago

La implementación del nuevo sistema incluirá además la eliminación del sellado que hasta ahora debían abonar los profesionales antes de obtener las copias de los planos.

De todos modos, desde el municipio aclaran que la medida no implicará una pérdida de recaudación, ya que estar al día con las obligaciones correspondientes seguirá siendo indispensable para obtener aprobaciones o para poder avanzar en trámites como los créditos.

Con este cambio, la comuna busca dar un paso más en la digitalización de gestiones y en la reducción de tiempos burocráticos en un área clave para obras particulares, intervenciones profesionales y operaciones inmobiliarias.

Fuente: Mi8

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