El Municipio programó una variada agenda cultural para el fin de semana

Los espacios municipales serán escenario de numerosas actividades artísticas este fin de semana en el marco de las acciones programadas por la Secretaría de Cultura en museos, teatros y espacios alternativos.

En este sentido, este viernes se presentará Pedro y Pablo en el Teatro Colón para celebrar 50 años de vigencia de sus canciones. Integrado por Miguel Cantilo y Jorge Durietz, el emblemático dúo de la canción subirá a escena en Hipólito Yrigoyen 1665 en el marco de su Gira “Celebración”.

Ya el sábado en ese mismo espacio, la Banda Sinfónica Municipal que dirige el Maestro José María Ulla presentará un concierto único, con la participación especial del Maestro Pascal Lacombe como director invitado y la mezzosoprano Constanza Soledad Cepedano como cantante solista. La cita es a las 20.30 y la entrada es libre y gratuita.

En esta ocasión, el centenario organismo artístico interpretará un exquisito repertorio que incluye March of Rakoczy, de H. Berlioz; Overture for band, de F. Mendelssohn; y Carmen, de G. Bizet en la primera parte, mientras que tras el intermedio ejecutará El día que me quieras, Yo soy María, Othello, Balada para un loco y L’Arlésienne suite N°2, con Cepedano en voz.

Además, este viernes y sábado serán los últimos días para visitar la muestra “Ex Libris, La heráldica de los libros”, una exposición de la colección de la Biblioteca Nacional Sede Ricardo Piglia de la ciudad de Mar del Plata, en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón esquina Alvear). El espacio podrá recorrerse en el horario de 14 a 19 y allí también se expone hasta el 22 la muestra titulada “El arte de la estampa”, que reúne obras de grabado que forman parte del patrimonio del Museo.

Asimismo, en el Museo de Ciencias Naturales (Libertad 3099, Plaza España) se realizará la charla “Argentina Increíble” en el marco de la Bienal de Ciencia, Arte y Tecnología. La propuesta estará a cargo de la fotógrafa Silvina Enrietti y contará con una proyección de imágenes que la artista ha tomado durante campañas de investigación o en sus propios trabajos de campo. Quienes deseen participar pueden inscribirse en el siguiente enlace https://www.eventbrite.com/e/argentina-increible-tickets-441599615337 .

Otro de los escenarios que este fin de semana tendrá una destacada agenda de actividades musicales será la Villa Victoria. El espacio cultural ubicado en Matheu 1851 recibirá el sábado a las 20 a Gastón de la Cruz Quinteto, formación liderada por el guitarrista y compositor y que completan reconocidos músicos de la ciudad; mientras que el domingo la actividad iniciará a las 18 con un renovado show en el que la agrupación Faubourg Sentimental celebrará sus 6 años de presentaciones con una nueva experiencia audiovisual.

Finalmente, también habrá espectáculos con entrada libre y gratuita. En el marco del Ciclo De plaza en plaza, el sábado se presentará la banda Surreal, una fusión de ritmos latinoamericanos como el candombe y la milonga con el reggae y rap, entre otros. La cita será a las 16 en la Plaza Pueyrredon, ubicada en Avenida Libertad y 20 de septiembre.

Ese mismo día pero a las 20 en el Espacio tango, en Alem 2469, se presentará el Cuarteto Antonio Vivaldi, que brindará un espectáculo denominado “Concertino nell’ ambito de la XXII de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo a Mar del Plata 2022”.

Por último, el domingo en el horario de las 15 en el recuperado Palco de los músicos, ubicado en San Martín y San Luis, se realizará una Competencia Breaking, donde los artistas de la ciudad demostrarán sus habilidades en este ritmo urbano. Todas las propuestas organizadas por la Secretaría de Cultura para lo que resta del mes de octubre pueden consultarse en https://www.mardelplata.gob.ar/cultura

