El Municipio prorrogó la vida útil de taxis y remises: hasta cuándo

La medida alcanza a taxis modelo 2011 a 2015 y a remises patentados en 2015. La prórroga fue dictada por decreto y quedó ad referéndum del Concejo Deliberante.

El Municipio resolvió prorrogar por decreto, hasta el 30 de junio de 2026, la vida útil de una importante cantidad de vehículos afectados al servicio de taxis y remises, una medida que quedó sujeta a la ratificación del Concejo Deliberante.

La decisión alcanza a los taxis modelo 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como a los remises patentados durante 2015, cuyos vencimientos operaban el próximo 31 de marzo.

Según surge del decreto firmado por el Ejecutivo, en el caso del servicio de taxis hay 507 unidades habilitadas que se encontraban alcanzadas por el vencimiento, mientras que en el servicio de remises son 45 vehículos los que ingresan en esta prórroga excepcional.

La medida fue adoptada a partir de pedidos realizados por entidades representativas del sector, entre ellas la Cooperativa de Provisión, Consumo y Vivienda para Taxistas, la Sociedad de Conductores de Taxis, AMPAT y Remicoop Ltda., en el marco de un contexto económico que dificulta la renovación de unidades.

Taxi de Mar del Plata.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo planteó que resulta clave la colaboración del Estado municipal para sostener las fuentes laborales de titulares de licencias y choferes, además de garantizar la continuidad del servicio para los usuarios.

La decisión, además, se da en medio de la discusión política y legislativa para avanzar con un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte, un debate que volvió a instalarse en el Concejo y que reavivó la tensión con el sector de taxistas y remiseros.

También se señaló que la medida busca dar una respuesta transitoria mientras sigue abierto un debate de fondo sobre cuál debería ser, por normativa, la vida útil adecuada para este tipo de vehículos, con el objetivo de evitar futuras prórrogas por vía de excepción

La ampliación del plazo solo será válida para aquellas unidades que cumplan con la normativa vigente y cuenten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada, sin observaciones y con aptitud para circular.

De este modo, el intendente dispuso extender la habilitación de los vehículos hasta fines de junio, aunque la medida quedó expresamente establecida ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Fuente: MI8

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