«El Municipio reconoció que cometieron errores con la Emergencia Sanitaria»

Tal como indica la ordenanza nº 24710, este miércoles asistieron al Concejo Deliberante la secretaria de Salud del Municipio, Viviana Bernabei, y el secretario de Hacienda, Germán Blanco, para brindar explicaciones sobre el uso de los recursos otorgados mediante la emergencia sanitaria. «Convocamos a una reunión conjunta de las comisiones de Salud y Hacienda para poder hacer preguntas sobre temas que no nos quedaban claros, pero no tuvimos respuestas concretas por parte de los funcionarios. Vemos que volvieron a pedir una prórroga sin explicar qué hicieron con los recursos hasta el momento. Admitieron que tuvieron errores, pero creemos que en ese sentido, deberían escuchar más», subrayaron desde el Frente de Todos.

«Notamos mucha improvisación en la gestión de esta pandemia por parte del gobierno de Montenegro, tanto en el uso de recursos como en la administración de la emergencia en sí. No tuvieron previsión suficiente para dar respuesta a las vecinas y los vecinos de Mar del Plata y Batán. Y tampoco supieron dar explicaciones sobre el futuro, como los costos de los centros Covid que todavía ‘no tienen cerrados'», sostuvo la concejala Marina Santoro luego del encuentro, y añadió: «Nos preocupó escuchar a Bernabei diciendo que no tuvieron injerencia alguna en los hisopados que se derivaron de los retenes instalados en las entradas a la ciudad. Miles de vecinos/as tuvieron que pagar en lugares privados, y hoy no tuvimos respuestas del Municipio de por qué los derivaron allí».

«Hay números que no nos cierran y que creemos que deben explicar. Necesitamos una gestión municipal transparente y eficiente. Estamos encarando una segunda ola y creemos que es necesaria la emergencia sanitaria como herramienta para afrontarla, pero también necesitamos una gestión que explique qué hizo con los fondos en la primera ola», agregó la edil.

«Creemos que es sumamente importante conocer cuáles son los planes para el uso de hoteles para aislar vecinos y vecinas, cómo van a realizarse los hisopados, cómo utilizarán las donaciones, y otros aspectos que es necesario que se especifiquen», agregó.

