El municipio recordó a los docentes que deben asistir a las escuelas cuando se suspenden las clases por alerta meteorológico: «No es un asueto»

A través de un memorándum de la Secretaría de Educación, la Municipalidad de General Pueyrredon reiteró a los trabajadores de establecimientos municipales las tareas que tienen que desempeñar en esas jornadas.

Una semana después de la suspensión de clases en todo General Pueyrredon por el alerta meteorológico que regía en todo el partido, desde el Poder Ejecutivo municipal recordaron a docentes, auxiliares y personal administrativo que igualmente deben concurrir a las escuelas municipales en esas jornadas, lo que generó cierta polémica entre los trabajadores del sector.

A través del memorándum Nº 5 /2026 emitido el viernes pasado, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon recordó que, ante la suspensión de clases en este partido por alertas meteorológicos o sanitarios, «el personal directivo, docente y auxiliar deberá concurrir a las instituciones educativas en el horario que le corresponda«.

Esta disposición busca que el personal pueda organizar los dispositivos necesarios para «garantizar la continuidad pedagógica de las trayectorias de los y las estudiantes y asegurar las mejores condiciones del establecimiento para evitar dilaciones o innecesarias postergaciones, una vez concluida la suspensión».

Desde la Secretaría de Educación indican que el hecho de que no se dicten clases «no implica el cierre del establecimiento ni la suspensión de la jornada laboral ni de las obligaciones del personal como agentes estatales», por lo cual cada escuela debe mantener la prestación de sus servicios en su carácter de «receptora y lugar de acogida de diversas consultas y demandas de la comunidad barrial».

Escuela municipal.

De esta manera, los días en que hay suspensión de clases por alertas meteorológicos los equipos directivos, docentes y personal auxiliar deben estar en los establecimientos para:

Asegurar la apertura y resguardo del edificio escolar.

Coordinar las tareas de limpieza y mantenimiento derivadas de la contingencia climática.

Garantizar las prestaciones mínimas que revistan carácter esencial.

Igualmente, esta disposición contempla aquellos casos en los que las condiciones climáticas o del terreno hagan que acceder al edificio educativo sea imposible. Si eso ocurre, los directivos de esa escuela deben informar inmediatamente a sus superiores, y luego todos los empleados del colegio tienen que reubicarse de forma temporal para cumpir con su carga horaria. En ese lapso deberán encargarse de «tareas administrativas, de planificación y apoyo pedagógico, según las necesidades del servicio».

Por su parte, el personal docente y administrativo que trabaja en las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal deberá concurrir en los horarios habituales, y aquellos que realicen atención al público «respetarán las indicaciones dadas por la superioridad».

Desde un sector de los trabajadores de la educación cuestionan esta medida porque «pone en riesgo su integridad» en días con fuertes tormentas que complejizan la movilidad en Mar del Plata y Batán. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo manifestaron a Mi8 que lo lógico ante estas jornadas de suspensión de clases por alerta es que «el personal municipal acuda al lugar de trabajo», ya que no se trata de un asueto.

«Esto no quiere decir que no se contemplen situaciones particulares, donde cada directivo analice la situación de su respectivo establecimiento. Está comprendido que haya escuelas donde no se presten servicios por su ubicación o dificultad de acceso», aseguró a Mi8 una fuente del municipio.

«Lo que no podemos generar es que nadie vaya y que sea asueto, porque no es un asueto, es una suspensión de clases«, agregó. En ese sentido, señaló que en días sin dictado de clases ha habido algunas destinteligencias en cuanto a que «en ciertas escuelas estaban todos y en otras nadie».

«Por eso tuvimos que elevar este memorándum para comunicar el proceder, pero esto no significa que no haya flexibilidad para evaluar todas las situaciones que se contemplen«, explicó.

Fuente: MI8

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