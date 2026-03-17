El municipio renueva el convenio con la Guardia Nacional del Mar y le duplica su aporte económico

El intendente Agustín Neme participó de la firma del acuerdo que garantiza la continuidad del trabajo conjunto para fortalecer el funcionamiento, el sostenimiento económico y el desarrollo artístico del tradicional conjunto que representa a Mar del Plata

El intendente Agustín Neme participó este lunes de la firma de la renovación del convenio existente entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (Emturyc) y la Asociación Amigos de la Guardia Nacional del Mar, con el objetivo de continuar fortaleciendo el funcionamiento, mantenimiento económico y desarrollo artístico del tradicional conjunto coreográfico y musical que representa a la ciudad.

El acuerdo, que fue rubricado por el presidente del Emturyc, Diego Juárez, y la presidenta de la Asociación, María Alejandra Lazzurri, establece la continuidad del trabajo conjunto para garantizar la presencia de la Guardia Nacional del Mar en eventos sociales, culturales y promocionales de la ciudad, tanto a nivel local como provincial, nacional e internacional.

Neme explicó al respecto que “la Guardia Nacional del Mar es una institución fundamental para la ciudad y, para muchos, una verdadera escuela de vida por la que han pasado generaciones de jóvenes y por la que seguirán pasando». «Desde esta gestión se apuesta firmemente a fortalecerla, entendiendo que es un orgullo para Mar del Plata”, agregó.

Firma del convenio entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Asociación Amigos de la Guardia Nacional del Mar.

“El acuerdo firmado establece, entre otros puntos, una prórroga automática que garantiza mayor previsibilidad institucional. Además, se duplica el aporte económico del municipio, con un incremento del 100% en los recursos destinados a acompañar y mejorar el funcionamiento de la institución”, detalló Neme.

Finalmente, el intendente anunció: «Esta es una más de las medidas en las que estamos trabajando para declarar a la Guardia Nacional del Mar patrimonio intangible de la ciudad, reforzando su valor histórico y cultural. El objetivo es claro: acompañar su crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, reafirmando el compromiso de seguir apoyando a tan importante institución».

Este acuerdo contempla la colaboración del Emturyc con el sostenimiento económico del grupo, permitiendo afrontar los costos de funcionamiento, producción y presentaciones, e incluye una prórroga automática, la duplicación del aporte municipal y el impulso para declararla patrimonio intangible de la ciudad.

Acerca de la Guardia Nacional del Mar

La Guardia Nacional del Mar es un grupo coreográfico musical creado en el año 1969 con el fin de promocionar a Mar del Plata. Desde entonces se ha constituido en un emblema que traspasó largamente las fronteras de la ciudad.

Su actividad principal es la actuación en desfiles, eventos y Guardias de Honor, para lo cual cuenta con un repertorio con más de treinta temas de origen nacional e internacional. Desde sus comienzos y hasta el año 1996 dependió de la Municipalidad de General Pueyrredon. En ese mismo año, se firmó un convenio con la Asociación Amigos de La Guardia del Mar para que pase a ser administrada por la misma y continúe su actividad tanto oficial como también en eventos solicitados a la institución.

El concepto de “Grupo Coreográfico-musical” es referencia a tan solo una pequeña parte de los valores que encierra la Guardia Nacional del Mar: es escuela de vida, ya que sus integrantes han hallado allí la docencia cálida y singular que les enseña el convivir cordialmente, ejerciendo el respeto mutuo y ofreciendo el mejor esfuerzo en provecho de la ciudad.

Para más información, visitar guardiadelmar.com.

Fuente: Mi8

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