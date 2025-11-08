El Museo Casa sobre el Arroyo ofrece visitas guiadas y actividades especiales en noviembre

Este espacio arquitectónico e histórico de la ciudad mantiene sus puertas abiertas con entrada gratuita para el público. La inscripción para las visitas a la casa se habilita los viernes a partir de las 12 en www.turismomardelplata.gob.ar. Durante el mes, se conmemorará el Día de la Música y el aniversario del natalicio de Alberto Williams con un concierto.

El Museo Casa sobre el Arroyo, emblemático espacio patrimonial de la ciudad ubicado en Quintana 3998 esquina Funes, continúa abierto con entrada gratuita y una variada programación para el público durante noviembre.

El parque puede visitarse de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 14.30. Las visitas guiadas con ingreso a la Casa se realizan en grupos reducidos y acompañados por un guía del Museo. Los horarios son lunes, miércoles y viernes a las 12 y a las 14, y martes y jueves a las 10 y a las 12. En esta propuesta, se recorre la totalidad de la Casa del Puente, pero es indispensable contar con inscripción previa a través del sitio web www.turismomardelplata.gob.ar. La inscripción para todas las visitas de la semana siguiente se habilita cada viernes a partir de las 12. Es importante tener en cuenta que las visitas que no puedan realizarse por condiciones climáticas adversas no se reprograman. La espera e inicio del recorrido se realizan en el parque, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada para el clima.

Actividades especiales

La Casa sobre el Arroyo tendrá un horario ampliado el viernes 21 y sábado 22, con puertas abiertas de 11 a 15. En estas fechas, el acceso a la vivienda principal también será mediante visitas guiadas en grupos reducidos, con cupos limitados y previa inscripción en www.turismomardeplata.gob.ar

El sábado 22 a las 14, en el marco del Día de la Música y del 163º Aniversario del natalicio de Alberto Williams, se realizará un concierto de Música en los jardines de Casa sobre el Arroyo. El joven pianista marplatense con proyección internacional, Joaquín Oliva Uberuaga, interpretará dos obras de Alberto Williams, la Sonata No. 26 de Beethoven y la Sonata No. 2 de Chopin.

Además, el viernes 28 a las 10, el Departamento de Espacios Verdes del EMSUR brindará la charla “Historia del patrimonio verde” en el jardín histórico de la Casa sobre el Arroyo. La actividad es con entrada gratuita y sin inscripción previa. Durante una hora aproximadamente, se relatará la historia del parque y se realizará el reconocimiento de las especies vegetales más destacadas, recorriendo el predio en su totalidad y respetando los senderos demarcados. Esta actividad no incluye el ingreso a la vivienda principal. Se recomienda traer calzado cómodo y abrigo, y se suspende por mal tiempo.

Se recuerda al público que el Museo puede permanecer cerrado cuando las condiciones climáticas y/o ambientales así lo requieran.

