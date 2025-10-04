El Museo Castagnino presenta nuevas exposiciones, recorridos guiados y actividades especiales para disfrutar en octubre

El espacio municipal ubicado en Colón 1189 inaugura dos nuevas exposiciones de pintura y dibujo en la planta baja y el segundo piso, y mantiene abierta la muestra de Juan Carlos Castagnino en el tercer piso. El Museo abre de miércoles a lunes de 14 a 19.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en Colón 1189, informa a la comunidad la programación especial de exposiciones y actividades para octubre. Abre sus puertas de miércoles a lunes de 14 a 19. Los martes estará cerrado. Los días 10 y 12 de octubre el museo estará abierto. Los días 1, 2, 3, 11, 16, 17 y 26 de octubre el Museo estará cerrado. La entrada general tiene un costo de $3.700, mientras que residentes, jubilados y estudiantes abonan $2.700.

Exposiciones temporarias

Desde el 4 de octubre al 24 de noviembre, el Museo Castagnino exhibirá dos nuevas muestras de pintura y dibujo. En planta baja se presenta «Solo las cosas importantes» de Pablo Hansen y Omar Sotelo. La exposición presenta tres series de cada artista que exploran la relación entre tiempo, forma y el concepto de repetición, buscando un estado de contemplación y quietud. Mientras que, en el segundo piso, se puede disfrutar de «Lo que anida en su alma» de Pablo Menicucci. Se trata de una muestra que invita a un viaje sensorial a través de trazos de color y geometría, celebrando el cine, la música y la belleza de lo cotidiano. Es un homenaje a la obra del artista que trasciende la historia del arte marplatense.

Además, en el tercer piso continúa la selección de dibujos, pinturas y fotografías de Juan Carlos Castagnino bajo el título «Estados en movimiento», disponible hasta noviembre. En el primer piso se encuentra en exhibición el mobiliario original de la Villa Ortiz Basualdo, con piezas de estilo art-nouveau del diseñador belga Gustave Serrurier-Bovy, entre otros estilos, reflejando ambientes como el oratorio, salas de música y lectura, y dormitorios.

Actividades de extensión

Las I Jornadas de Archivos de Artes Visuales en la Provincia de Buenos Aires se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre, incluirán performance, ponencias, talleres y ciclos audiovisuales, organizadas por el Museo Castagnino junto a la UNICEN, la UNMDP y otras instituciones.

El Ciclo de Charlas «Una biblioteca francesa para veranear» (segunda edición) explora colecciones de la Villa Ortiz Basualdo. Un ciclo de cuatro charlas a cargo de especialistas en literatura francesa sobre autores de los siglos XVIII y XIX. El primer encuentro será el jueves 30 a las 16, con entrada libre y gratuita en la planta baja.

Recorridos guiados y servicios educativos

Se mantienen los recorridos guiados tradicionales a cargo de la Prof. Guadalupe Ripoll, enfocados en el mobiliario de la Villa Ortiz Basualdo y la historia de la familia. Se realizarán los sábados 4, 18 y 25 de octubre a las 16. El costo es el valor de la entrada al Museo y no requiere inscripción previa.

Por otro lado, el Museo ofrece recorridos y actividades para cada nivel de enseñanza del Nivel inicial, primario y secundario de enseñanza de la ciudad y otras localidades. El horario de las visitas es de 9 a 15.30 y se realizan los lunes, miércoles, jueves y viernes (martes, cerrado).

Comentarios

comentarios