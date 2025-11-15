El Museo José Hernández celebrará el Día de la Tradición este domingo

El Museo José Hernández celebrará el Día de la Tradición este domingoUbicado en la antigua Estancia Laguna de los Padres, el espacio municipal presenta su agenda de actividades que incluye muestras permanentes, visitas guiadas y eventos especiales. Para más información, se puede contactar al 463-1394 o por mail a museohernandezmdp@gmail.com.

El Museo Municipal José Hernández (ubicado en la Ruta 226 kilómetro 14,5) celebrará este domingo el Día de la Tradición, en una jornada que se extenderá de 11 a 20.30. Habrá música en vivo, feria de emprendedores, danzas folklóricas y juegos tradicionales.

Además, en la Pulpería del Museo habrá un buffet a cargo de la Asociación de Amigos. Y a las 19, tendrá lugar un encuentro de observación de estrellas a cargo de Leo Málaga.

Más allá de esta propuesta en particular, el Museo informa que durante noviembre abrirá sus puertas de lunes a domingo de 10 a 16, cerrando los miércoles. Cabe señalar que el viernes 21 y sábado 22 estará abierto de 11 a 16, mientras que el lunes 24 de noviembre permanecerá cerrado.

Para más información, se puede contactar al 463-1394 o por mail a museohernandezmdp@gmail.com .

Además, durante noviembre el público podrá disfrutar de la muestra permanente sobre temas como las misiones, los caciques y la expansión de la frontera ganadera. Además, la Muestra Exterior “Si estas paredes hablaran” propone un recorrido cronológico a través de gigantografías que representan a protagonistas de la historia regional.

El Servicio Educativo ofrece visitas guiadas al Museo para establecimientos educativos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y 14. Estos recorridos, de 45 minutos de duración, cubren desde los primeros pobladores hasta la fundación del Museo.

Para solicitar turno, las instituciones deben comunicarse únicamente al mail: museohernandezmdp@gmail.com. Para el público general, se realizan visitas guiadas de 45 minutos los sábados a las 11 y a las 14. Feriados a las 12.

