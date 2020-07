EL MUSEO MAR PRESENTA PANTALLA CONTEMPORANEA

El Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires MAR presenta a partir de este lunes su nueva producción original de diálogos y cine titulado “Pantalla contemporánea” que reúne a directores de diferentes expresiones del séptimo arte que van desde el documental, ficción y experimental a través de largos y cortometrajes.

Semanalmente el Museo MAR ofrecerá sus conversatorios con los cineastas como una forma de acercarnos a su obra y a sus producciones, del mismo modo todos los domingos podrá verse a través de las redes sociales del Museo MAR los estrenos de los films.

Este lunes a las 20 h en vivo a través de la plataforma de Instagram (@MARMuseo ) el cineasta Fernando Spiner dialogará acerca de su última producción titulada “La boya” . Acerca de su película el director señaló que “pocas veces en mi vida he tenido entre mis manos una verdad tan potente como me ha sucedido con La Boya. Esta es mi propia historia. La de mis antepasados y su épico escape de Ucrania, la inmortal presencia de mi padre que se transformó en poeta siendo un hombre mayor, y la de mi gran amigo que se quedó en el pueblo de nuestra adolescencia sobre el mar. Todo esto me ha atravesado con una potencia conmovedora que me ha empujado a ahondar en este universo tan especial. Haber tenido el privilegio de hacer esta película fue para mí un acto sanador”. Luego el domingo 2 de agosto los usuarios podrán ingresar por las redes del Museo para ver el film completo.

También el próximo mes participarán con entrevistas y proyecciones la directora mexicana / argentina Azucena Losana que estrenará su corto “Pantano” y Julián Dangiolillo con “Autosocorro”. El ciclo proseguirá en septiembre con las intervenciones de Moira Lacowicz de Brasil con “Malogro” y el argentino Paulo Pécora con dos cortometrajes titulados “Bruma” y “Mujer 100 cabezas”. Y en octubre llegarán el marplatense Carlos Perez Benito con “Maison, ma maison” rodado en Francia y Leandro Varela con cortos experimentales.

