EL MUSEO MAR RENUEVA SU CICLO DE CINE PARA ESCUELAS

Regresa al Museo MAR todos los martes el ciclo de cine para escuelas titulado “Pantalla 1000 colores. Se trata de un encuentro con actividades orientativas que activen a través del diálogo dirigido, propuestas lúdicas y exploraciones sensoriales, diferentes acercamientos a la historia del cine, a las formas de crear y realizar producciones audiovisuales y a la experiencia participativa en torno a la proyección.

De esta manera el Museo MAR renueva la propuesta audiovisual destinada a los alumnos del nivel inicial. Se trata de un programa de cortos de animación conformado por producciones independientes. Los cortometrajes que componen la selección escapan a la estandarización estética y a las clásicas miradas del cine infantil.

Además, a través de éstos, se pretende explorar universos creativos que propicien instancias de trabajo y reflexión para desarrollar posteriormente en el aula. Entre los cortometrajes seleccionados se encuentra “Umbrella”, de Helena Hilario, un film conmovedor basado en hechos reales. También incluye otras producciones de distintas partes del mundo, con temáticas que invitan al juego, la aventura y la emoción. Entre ellos se encuentran “Ojo por Ojo” (comedia animación), “Robato” (emotivo animación), “Peep y el Avión de Papel” (aventura animación).



La duración es de 40 minutos y la curaduría artística audiovisual está a cargo de Verónica Paz. La actividad, con acceso gratis, está programada todos los martes a las 10 y 14 hs donde las instituciones deben reservar previamente a través del siguiente formulario.

