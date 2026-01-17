El niño de 8 años accidentado en La Frontera continúa estable y sin medicación vasoactiva

Se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata bajo coma farmacológico y asistencia respiratoria. Los médicos aguardan su evolución para comenzar a reducir la sedación de forma gradual.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que protagonizó un grave siniestro vial el pasado lunes 12 de enero en la zona de médanos de Pinamar, presenta signos de estabilidad dentro de su cuadro crítico . Según el último parte oficial emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, el paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, lo que permitió retirar el requerimiento de drogas vasoactivas

Actualmente, el menor permanece en la Unidad de Terapia Intensiva en coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica. El equipo médico del nosocomio marplatense informó que se aguarda una evolución favorable para iniciar, de manera gradual y progresiva, el descenso de los sedantes, siempre sujeto a la respuesta clínica que presente en las próximas horas.

