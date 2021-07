El panorama sanitario para los próximos 15 días: “Se podría acelerar la llegada de una tercera ola”

A pesar que el impacto por los hechos ocurridos durante el fin de semana pasado podría tener cierta repercusión recién dentro de 15 días, la preocupación por la llegada de una tercera ola de COVID-19 continúa latente. El incumplimiento de las restricciones establecidas en el marco de los festejos por el título de Argentina, el gran movimiento de turistas durante el fin de semana largo y la proximidad de las vacaciones de invierno podrían alterar el curso del sistema sanitario.

“La foto desde el punto de vista sanitario no es lo que uno quiere ver” comienza explicando Adrián Alasino, Director de la Escuela Superior de Medicina de la UNMDP, a Portal Universidad. Las celebraciones en Mar del Plata por la victoria de Argentina en la Copa América trajeron consigo una multitud de personas en el centro de la ciudad: “No hubo distanciamiento y poca gente tenía barbijo. Claramente, no se cuidó el momento sanitario en el cual estamos. Por más que hayan estado al aire libre, si no se cumplen las medidas de prevención esos aglomeramientos de gente son peligrosos” asegura.

Debido a que la ciudad transita por lo que se conoce como meseta alta, “si bien pasamos el pico de la segunda ola, el número de casos positivos diarios quedó en un promedio de 250 por semana. Esto es un número elevado que puede ser un caldo de cultivo para que impacten los eventos sucedidos” explica Alasino.

Sin embargo, a estos hechos se le suman el “muy buen fin de semana largo”, según aseguraron desde UTHGRA, donde hubo un gran movimiento local y turístico de personas, mayor al habitual. Todo esto, al igual que las próximas vacaciones de invierno, “pueden acelerar la llegada de una tercera ola” afirma el director de la escuela.

Además, en aproximadamente 15 días, se expondrán las curvas que diagrama la Escuela de Medicina. Alasino confirma que “hay 2 o 3 factores que estamos tomando. Si bien el número de primeras dosis aplicadas es elevado, la mayoría se celebró en los últimos 15 días, lo que significa que esa gente aún no tiene generados los anticuerpos y no está protegida. A su vez, el número bajo de segundas dosis aplicadas sumado a que la variante delta ya está en el país, son todos elementos que entran a ver su verdadero peso en eventos como los que vimos en estos días”.

FUENTE: Portal Universidad

