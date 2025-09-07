El Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el «influencer de Dios»

Ocurrió durante una ceremonia multitudinaria realizada en la plaza de San Pedro. También fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati. «Son una invitación dirigida a todos nosotros», dijo el Santo Padre.

El Papa León XIV canonizó este domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles a Carlo Acutis, que murió en 2006 a los 15 años por una leucemia y es conocido como el ‘influencer de Dios’, por haber utilizado el web para hablar de Dios. Así se convirtió en el primer santo millennial.

Junto con Acutis (1991-2006), también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925), que falleció a los 24 años tras una juventud entregada a los más pobres.

«Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra», destacó el Santo Padre durante la homilía dedicada a los nuevos santos

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, en especial muchos jóvenes devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella. Asistió toda la familia de Carlo Acutis, sus padres y sus dos hermanos; su madre Antonia Salzano fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.

San Carlo Acutis es el primer santo milennial. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991 donde vivían por el trabajo de su padre y luego se trasladaron a Milán y después de hacer la Comunión a los siete años comenzó a dedicarse a la Iglesia. Fue famosa su frase: «La Eucaristía es mi camino al Cielo».

Mientras trabajaba como estudiante de ingeniería informática en la página de la parroquia, aprendió a diseñar y crear páginas web. Se apasionó tanto por esta actividad que en el verano de 2006 creó la página web de un proyecto de voluntariado en su colegio y colaboró en la página de la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, a la que pertenecía su madre. Con su computadora, también creó un plan para rezar el Rosario.

«Carlo era un adolescente bondadoso, alegre y jovial. No ocultaba su fe ni su amor por Jesús. Estaba deseoso de ayudar a sus compañeros necesitados, y en el barrio donde vivía, ayudaba a los pobres que mendigaban con su amistad y parte de su paga. Decía: ‘Estar siempre unido a Jesús, este es mi plan de vida'», recordó su madre.

Durante sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), se sintió muy cercano San Francisco por el respeto por la Creación, la búsqueda de la paz y la entrega a los más necesitados.

En octubre de 2006, le diagnosticaron una forma agresiva de leucemia. En cuestión de días, su salud empeoró y a los 15 años y 5 meses, el 12 de octubre de 2006, falleció. Su cuerpo se ha conservado en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde se exhibe para la veneración de numerosos fieles de todo el mundo.

Fue beatificado el 10 octubre de 2020 en la basílica de San Francisco de Asís y el 23 de mayo se conoció que el Papa había firmado el decreto para su canonización. Acutis iba a ser canonizado el pasado 27 de abril, con motivo del Jubileo de los Adolescentes, pero la ceremonia se suspendió debido al fallecimiento del Papa Francisco.

Fuente: Diairo Popular

