El PhD Oscar Oszlak será reconocido como Doctor Honoris Causa de la UNMDP

Este jueves 31 de agosto, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata al PhD Oscar Oszlak, destacado politólogo e intelectual argentino, reconocido en América Latina y con una enorme repercusión internacional en el campo de los estudios sobre Estado, administración y políticas públicas.

El acto que será presidido por el Rector, Alfredo Lazzeretti, tendrá lugar a las 16.30 horas, en el Aula Magna de Funes 3250.

En esta oportunidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, coordinado por su Escuela de Gobierno y Administración Pública, propuso el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa, máxima distinción académica que otorga esta Casa de Altos Estudios, basado en sus méritos y

antecedentes, con una vasta trayectoria académica y profesional en los temas vinculados al Sector Público, y por su vocación de servicio y preocupación de la mejora de las instituciones públicas en beneficio de la ciudadanía.

Posteriormente, Oszlak brindará una disertación destinada a estudiantes y a la comunidad en general. La temática de la misma se relaciona con su último libro publicado: «El estado en la era exponencial».

Oszlak: PhD Political Science y Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley; Dr. Economía y Contador Público Nacional (UBA, Argentina); Graduado del International Tax Program, Harvard Law School. Creador y exDirector de la Maestría en Administración Pública UBA, Investigador Superior CONICET, Ex Presidente de la Red INPAE (Inter American Network for Public Administration Education. Ex Subsecretario de Reforma Administrativa y Asesor Presidencial (Presidencia Alfonsín). Fundador y ex Presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 1983-1994. Profesor Titular en Programas de Posgrado de las Universidades de San Andrés, FLACSO, Tres de Febrero, San Martín, Buenos Aires y otras. Profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Obtuvo los siguientes premios y becas: United Nations fellow; Peter Odegard Award; Tinker Foundation; Rockefeller Foundation; Guggenheim Fellow; Ford Foundation, CLAD, etc. Ganador del primer International Public Administration Award 2003 (American Society for Public Administration). Personalidad Destacada de las Ciencias Económicas, Políticas y Sociales por Ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (2015). Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional de Villa María. Premio «Domingo F. Sarmiento» del H. Senado de la Nación Argentina (2017). Obtuvo el «Transition and Development Economies Award» de la International Public Policy Association (IPPA). Autor de «La Formación del Estado Argentino», «Merecer la Ciudad: los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano», «Proceso, Crisis y Transición Democrática», «Estado y Sociedad: Nuevas Reglas de Juego», «Los Miedos de los Argentinos», «Gobernar el Imperio: los tiempos de Bush», «Teoría de la Burocracia Estatal: Ensayos Críticos», «La Trama Oculta del Poder», «El Estado en la Era Exponencial», «Desafíos de la Administración Pública en el Contexto de la Revolución 4.0» y alrededor de otros 300 artículos, capítulos de libros y notas periodísticas, publicados en Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia.

