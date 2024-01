El Polaco llega con toda su música a Santa Clara: hay entradas gratis limitadas

Este miércoles desde las 23:59 en El Morro (Av. Del Arroyo 50) Santa Clara del Mar, EL-POLACO/Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk llega con un show único donde revivirá sus grandes éxitos y hará bailar a su público al ritmo de la cumbia romántica. Primeras entradas free en https://articket.com.ar/

El Polaco inició su carrera a los 17 años, su debut discográfico como solista tuvo lugar en 2006 y recibió un disco de oro por su CD “Vuelve te lo pido”.

Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de quince discos con temas populares en la música tropical que lo llevaron a la fama como: “Deja de llorar”, “Como yo te quiero”, “La zurda de oro”, “Por qué te fuiste”, “Cuando un amor se va”, «Sola otra vez» entre otros éxitos.

En 2022 y luego de siete años sin presentar un disco nuevo, estrenó «El ángel que me guía desde el cielo” un álbum que está dedicado a la memoria de su padre, incluso canta el tema musical “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña esta triste”, “Como poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y Amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”. En el 2023 realizó múltiples colaboraciones con artistas de la escena musical y su último single fue con Banda XXI.

Ahora, regresa con lo mejor de su música para hacer bailar a Santa Clara al ritmo de la cumbia.

