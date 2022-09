El Polaco presenta su nuevo disco en Mar del Plata

La cita será este viernes 9 de septiembre en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830). Entradas a la venta por sistema articket.com.ar y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos: BrewHouse; La Casa de las Guitarras, Belgrano 3429 y en Cónex Tienda Urbana, San Martín 3263.

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk regresa a Mar del Plata con su show único donde revivirá sus grandes éxitos y hará bailar a sus seguidores al ritmo de la cumbia romántica. Presentará también su último trabajo discográfico «El ángel que me guía desde el cielo”.

El Polaco, que actualmente recorre diversos puntos del país con su música, inició su carrera a los 17 años, su debut discográfico como solista tuvo lugar en 2006 y recibió un disco de oro por su CD “Vuelve te lo pido”.

Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de quince discos con temas populares en la música tropical que lo llevaron a la fama como: “Deja de llorar”, “Como yo te quiero”, “La zurda de oro”, “Por qué te fuiste”, “Cuando un amor se va”, «Sola otra vez» entre otros éxitos. Además cuenta con álbumes como “Agradecimiento a Dios”, “Molestando”, “En vivo en el Teatro”, “3 Años y algo más”, “En tus manos”, “Sólo los fuertes saben esperar”.

Durante el 2020 grabó «Te necesito» junto a la popular banda Los Angeles Azules donde obtuvieron más de cuarenta millones de reproducciones en Youtube.

En 2021 lanzó los singles: «El Regalo» feat. Natalie Perez, «Dulce princesa» junto a El Bahiano y «Llora; Llora».

Este 2022 y luego de siete años sin presentar un disco nuevo, estrenó «El ángel que me guía desde el cielo” un álbum que está dedicado a la memoria de su padre, incluso canta el tema musical “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña esta triste”, “Como poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y Amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”.

El Polaco regresa con lo mejor de su música el próximo viernes 9 de septiembre a BrewHouse. Allí se podrá disfrutar de 1500 mts bar de cervecería artesanal, foodtrucks, 40 canillas, barra de coctelería, Djs y música en vivo. Horario de apertura de BH 19 a 2am.

