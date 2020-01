El presidente del Banco Provincia confirmó que no seguirán los descuentos del 50% en supermercados

Lo dijo Juan Cuattromo, titular de la entidad financiera quien explicó que “fue una política onerosa que tuvo un costo de unos 8 millones de pesos”.

Juan Cuattromo, flamante presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, confirmó que no seguirán con los descuentos de 50% en supermercados porque, según afirmó, fue una política “onerosa” que “distorsionó” los balances de la entidad “con un costo total de unos $8.000 millones”.

“Primero vamos por la situación crítica de los sectores productivos. Acompañamos la campaña de verano con muchos descuentos, pero lo hacemos con responsabilidad. La política de descuentos de 50% en supermercados fue lo suficientemente onerosa como para distorsionar todo el balance del banco, con un costo total de unos $8.000 millones que equivalen al resultado de un año”, expresó en declaraciones al sitio Infobae.

“Ninguna otra entidad pública de la anterior administración hizo algo así, nunca. Tampoco las privados. No era algo del banco, venía impuesta por la provincia y por eso se terminaron poniendo los activos en inversiones financieras”, recalcó. El economista de la UBA buscó, además, diferenciarse de la gestión bonaerense anterior en la entidad, comandada desde el Ejecutivo por María Eugenia Vidal, al asegurar que hoy hay “prioridades distintas” y que “ellos mostraban resultados a través de Leliq y nosotros sabemos que un banco público no es un banco privado”.

“Hasta último momento la gestión anterior intentó reperfilar un bono de este mismo banco, pero no fue aprobado por los propios directores del oficialismo de ese momento. Con respecto a este vencimiento puntual, la ex gobernadora dijo que correspondía a la administración que asumía hacerse cargo porque los dólares no estaban en la caja. Encontramos una provincia con problemas de acceso a los mercados, intentando reperfilar su deuda, sin recursos en la caja y con este bono“, dijo.

Consultado sobre si tiene lógica defaultear por USD 250 millones, Cuattromo afirmó que hoy trabajan “buscando el consentimiento para extender el pago” y que “la voluntad de pago está, lo que no tenemos son los recursos”. En este sentido, expresó que “no hay acceso a los mercados, el gobierno anterior lo perdió y luego vino un endeudamiento masivo con el FMI. Una carrera financiera muy peligrosa”.

Fuente: telefenoticias.com.ar

