El “Prix Baron B – Édition Cuisine” anuncia los tres proyectos finalistas de la 7ma edicion

“Margot” de Santa Fe provincia de Santa Fe, “Proyecto Pescado” de Chapadmalal provincia de Buenos Aires y “Hambriento Cocina” de Rosario provincia de Santa Fe son los tres proyectos seleccionados para participar de la gran final.

El jurado de excelencia de este año, conformado por Mauro Colagreco, Pablo Rivero, Daniela Soto-Innes y Gonzalo Aramburu, elegirá al ganador de esta séptima edición el miércoles 27 de agosto en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Baron B anuncia los tres proyectos finalistas de la 7ma edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine”, el premio que busca reconocer desde 2018 los mejores proyectos gastronómicos integrales del país y las historias de quienes están detrás transformando su entorno, proponiendo una mirada innovadora, en sintonía con el medioambiente y aportándole valor a la gastronomía regional.

Los tres proyectos finalistas seleccionados por el jurado son:

“Margot” de Santa Fe capital, liderado por Agustín Baragiola, un restaurante de cocina de autor caracterizado por reinterpretar la cocina del Litoral argentino con un enfoque moderno, que combina productos de estación, fermentos y una huerta agroecológica propia .

un restaurante de argentino con un enfoque moderno, que . “Proyecto Pescado”, integrado por un equipo de cocineros y pescadores, Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras, una propuesta de Chapadmalal que articula la pesca artesanal, el amor y respeto por el mar y la búsqueda de impulsar el consumo responsable de especies locales .

integrado por un equipo de una propuesta de que articula la pesca . “Hambriento Cocina” de la pareja de cocineros conformada por Gustavo Martínez y Virginia Rosa, una experiencia de cenas a puertas cerradas que trabaja con productos del litoral y pequeños productores, enfocada en la identidad del territorio y la sustentabilidad, ubicados en Rosario.

Como en todas las ediciones anteriores, los participantes presentaron su proyecto explicando el valor agregado que lo hace transformador desde una mirada sustentable junto con un plato que represente de la mejor manera todas las historias de su proyecto. El plato debe estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé. Al igual que en ediciones anteriores, este año no hubo una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria en el plato, de esta manera los participantes pudieron desplegar toda su creatividad y conocimiento para mostrar a través del plato y sus ingredientes lo que mejor los representa a ellos y a sus proyectos.

“Somos lo que comemos” esa es la filosofía de Margot, según su propietario Agustín Baragiola. Un proyecto diseñado y construido desde cero en su casa familiar, ubicada en el barrio Guadalupe, Santa Fe capital. Este restaurante se caracteriza por reinterpretar la cocina del Litoral argentino con enfoque moderno, trasfondo sustentable y concepto saludable. En Margot cultivan sin agroquímicos, trabajan con fermentados y hongos, elaboran compost con sus residuos, diseñan los menúes según la estacionalidad y las cosechas, y las proteínas animales utilizadas provienen de pequeños productores que crían y pescan artesanalmente. Su cocina, de raíces libanesas, italianas y criollas, toma forma en platos como empanadas de pacú, pastas rellenas con proteínas locales o niños envueltos en hojas lactofermentadas del jardín. El plato finalista presentado es “Armado, Melena de León y Espirulina”, una terrina de Armado ahumado a la leña de aromito, recubierta con hojas de capuchina y en su centro melena de león marinada. Compuesto en su totalidad por ingredientes de su laguna, huerta y laboratorio, estos sabores serán maridados con Baron B Brut Nature.

“La propuesta se centra en lo humano: lo que se comparte, lo que se recuerda, lo que se transforma al cocinar”, así es como definen a Hambriento Cocina Gustavo Martínez y Virginia Rosa. Desde la intimidad de una casa en Rosario, este proyecto es mucho más que un espacio de cenas a puertas cerradas: es una experiencia honesta, cercana y conectada con el territorio. La pareja y socios con más de 20 años de trayectoria desarrollaron esta propuesta a causa de la pandemia en 2020, inspirada en la cocina tradicional litoraleña y en el deseo de compartir su historia y orígenes, a través de sus platos. En cada paso se honra el producto local, pescados de río, verduras agroecológicas, quesos de tambos familiares y harinas de molinos cercanos, son fundamentales en su cocina. Gustavo y Virginia llevan años trabajando con productores de confianza, priorizando el vínculo humano y la frescura de la materia prima, que se ve reflejado en cada menú propuesto. Desde la elección de materias primas hasta el aprovechamiento integral de los ingredientes, el proyecto abraza la sustentabilidad como filosofía cotidiana. Su identidad es una síntesis viva de raíces familiares, recorrido profesional y curiosidad constante, en una cocina que es tan emotiva como sofisticada. Para la final, presentarán el plato “Boga del Paraná, memoria de chupín”, una reinterpretación contemporánea de un clásico ribereño, maridado con Baron B Brut Rosé.

Para completar la tríada de finalistas, desde Chapadmalal fue seleccionado Proyecto Pescado. Integrado por Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras, y nacido del amor al mar, la práctica del surf y la pesca artesanal, este proyecto tiene una filosofía basada en el respeto. Respeto por el alimento, el productor, la naturaleza y el consumidor; con la misión de compartir el pescado con la comunidad y fomentar un consumo más natural con menor intervención. Actualmente llevan adelante dos espacios complementarios: Faro Norte, un restaurante de fine dining ubicado en la zona sur de Mar del Plata y El Chiringo, una propuesta de comida rápida de altísima calidad ubicada en Chapadmalal. Ambos abastecidos de la pesca del día, recolectada de manera artesanal por ellos mismos, en kayak o bote, limpian el pescado junto al mar, para luego aplicarle técnicas que incluyen maduración, curado, fermentación, escabeches, boquerón y garum, generando productos con sabor auténtico y mínima huella ecológica. Si bien su materia prima principal es el pescado, si no hay un buen producto no hay servicio ese día; cuentan con huerta biodinámica propia, recolectan algas y hierbas del territorio; y utilizan productos locales como lácteos, harinas y hongos de la Sierra de Tandilia y la región marítima. El plato con el que se presentarán en la final es “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, maridado con Baron B Extra Brut. En esta creación se destaca el besugo invernal, más graso y sabroso, que suma potencia a un fondo ahumado con bayas de eucalipto y enebro.

Los tres proyectos finalistas fueron elegidos por un jurado de excelencia conformado por Mauro Colagreco, el multipremiado chef ganador de ocho estrellas Michelin –tres por su restaurante Mirazur y cinco otorgadas a otros proyectos gastronómicos que llevan su sello: dos por Côte en Bangkok, una Cycle en Tokyio, una por Plaisance en Hong Kong, y otra por el restaurante restaurante Raffles Londres en The OWO- que será nuevamente el Presidente del jurado; el reconocido Pablo Rivero, empresario gastronómico y sommelier, galardonado como “Mejor Sommelier del Mundo” en 2024 por The World’s 50 Best, es el creador “El Preferido” y del multipremiado “Don Julio”, el mejor restaurante de Latinoamérica en 2020 y 2024 por Latin America’s 50 Best Restaurants, y que el último año también fue noticia por estar en el puesto número 10 entre los mejores restaurantes del mundo, y cuenta con una estrella Michelin otorgada en la primera edición de la Guía Argentina será jurado por tercera vez; además se suman a esta edición, la chef mexicana Daniela Soto-Innes, reconocida por su reinterpretación de la cocina mexicana y por representar su cultura culinaria internacionalmente, quien en 2019 fue nombrada “Mejor Chef Mujer del Mundo” por World’s 50 Best Restaurants ; y el chef argentino Gonzalo Aramburu, pionero de la alta cocina contemporánea en el país y fundador del restaurante Aramburu en Buenos Aires, el único en Argentina con dos estrellas Michelin que fueron renovadas en 2025, convirtiéndolo en el referente máximo gastronómico de argentina según esta prestigiosa guía.

“Esta edición del Prix Baron B Edition Cuisine volvió a confirmar el enorme potencial que tiene la gastronomía argentina cuando se conecta con el territorio, la sostenibilidad y la creatividad. Nos encontramos con proyectos muy sólidos, diversos en sus propuestas y comprometidos con una cocina que genera impacto real. Los tres finalistas son un fiel reflejo de eso : desde la pesca artesanal hasta las huertas agroecológicas, el respeto por las tradiciones y la innovación en las técnicas, estamos frente a personas que entienden la gastronomía como una herramienta de transformación cultural y ambiental. Es muy valioso que existan iniciativas como el Prix Baron B, que impulsan el reconocimiento de cocineros y cocineras en todo el país, y los acompañan en su camino de transformación y excelencia” señaló Mauro Colagreco, presidente del jurado.“Margot”, “Proyecto Pescado” y “Hambriento cocina” participarán de la gran final el 27 de agosto a realizarse en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, en el que los cocineros realizarán sus recetas y presentarán sus proyectos en vivo para que luego el jurado determine quién de ellos será el ganador del Prix Baron B – Édition Cuisine 2024.

El proyecto ganador será premiado con un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols. Además, de un viaje a Francia para poder realizar una pasantía en el multipremiado restaurante Mirazur, junto a Mauro Colagreco. Habrá además un premio económico de $3.000.000 para el ganador y de $1.500.000 para los otros dos proyectos que lleguen a la final.

En esta oportunidad, proyectos de todo el país se postularon para concursar en la 7ma edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine”, el premio de Baron B que busca reconocer la excelencia de los mejores proyectos gastronómicos integrales de Argentina por su sustentabilidad y visión transformadora, destacando a quienes priorizan esta búsqueda a través de las materias primas, la innovación técnica, y su relación con el entorno.

PROYECTOS GANADORES DE LA EDICIONES ANTERIORES

El Prix Baron B – Édition Cuisine tuvo como primera ganadora en 2018 a Patricia Courtois con el “Proyecto Iberá” en Corrientes, en 2019 consagró a Santiago Blondel con su proyecto “Gapasai” de La Cumbre, Córdoba, en 2021 resaltó el trabajo de María Florencia Rodríguez en “El Nuevo Progreso: cocina+arte” de Tilcara, Jujuy y en 2022, Jorge Monopoli con su proyecto “Kalma Restó” de Ushuaia, Tierra del Fuego, ganó la cuarta edición demostrando a través de su cocina la riqueza del sur argentino. En 2023, Emanuel Yañez Garcia y Florencia Lafalla, con su proyecto “Ánima”, se distinguieron por el trabajo que vienen realizando en Bariloche, con una propuesta gastronómica pensada para el público local que se basa en el respeto de la temporalidad de los productos, el abastecimiento a través de pequeños productores comprometidos con el medio natural y su preservación en el tiempo. En 2024, en la 6ta edición el jurado destacó el trabajo que se viene realizando en “Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge” donde el chef Gunther Moros presenta una propuesta de cocina regenerativa y preservación de la selva misionera en un un proyecto inmerso en la Reserva de Biósfera Yabotí, en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones .

Año a año, a través de este premio se conocen distintos proyectos que ejemplifican cómo la gastronomía puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible y la valorización de las culturas locales en Argentina mostrando la diversidad que posee nuestro país.

Comentarios

comentarios