El Programa Almacenes Culturales presenta su agenda de septiembre con actividades gratuitas

Habrá talleres, seminarios e intervenciones artísticas en distintos espacios como bibliotecas, centros de salud y sociedades de fomento de distintos barrios de Mar del Plata y Batán. Para más información, ingresar en www.mardelplata.gob.ar/culturacomunitaria24

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) dio a conocer la agenda de las propuestas gratuitas del Programa Almacenes Culturales programadas para este mes en distintos puntos de Mar del Plata y Batán. En el marco de este Programa, se desarrollan proyectos y dispositivos Abiertos y Gratuitos destinados a la Comunidad en general.

Entre las actividades programadas, se encuentra el taller de “Teatro Comunitario”, que se desarrolla los jueves de 15 a 17 en la Fundación CEPES (9 de Julio 4251) y en el Centro Gerontológico Vértiz (Vértiz 3920) los miércoles de 10.30 a 12.30 o de 12.45 a 14.45.

También la propuesta “Almamuro” que recorrerá distintos espacios como la ES 59 del bario Don Emilio (Canessa 1660), la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, la Asociación de Fomento Villa Primera (Don Bosco 566) en articulación con la Escuela 29 y en el Centro de Salud Jara (Jara 1661). Otra de las propuestas es “Comunidad en juego” que estará los lunes de 15 a 17 en el CPA Playa Chapadmalal, “Espacio para las infancias” en el Faro de la Memoria y “Teatro Adentro” en Unidades Penitenciarias (lunes y miércoles de 10 a 13 en la UP 15 y los martes de 10 a 13 en la UP 50).

Además se llevan a cabo los talleres de “Aprendizajes Creativos”, que incluyen clases de cerámica para adolescentes, jóvenes y adultos, y de arte textil. Las clases de cerámica inicial para adolescentes se dictan los lunes de 13 a 15 en el Centro de Salud Jara (Jara 1661) y los viernes de 13 a 15 en la Capilla Nuestra Señora de Luján de Playa Chapadmalal. Para jóvenes y adultos, las clases son los martes de 13 a 15 en la Asociación de Fomento Barrio San Martín (Génova 5284) y los miércoles de 13 a 15 en la Asociación de Fomento Barrio Las Heras. En tanto, los viernes de 15.30 a 17.30 la actividad tiene lugar en la Asociación de Fomento Barrio San Eduardo de Chapadmalal (calle 841 entre 16 y 18).

En cuanto al arte textil, se realizan tapices comunitarios en la Biblioteca Mariano Moreno (Marconi 2167) los viernes de 10 a 12 y en la Biblioteca Parlante (14 de Julio y Brown) los viernes a partir de las 13.30. También se ofrece el seminario «Amor que abriga», destinado a personas gestantes, los jueves a las 11 en el CAPS APAND (Berutti y Monseñor Zabala).

La agenda cultural también incluye el taller de “Expresión en Movimiento”, con actividades para personas gestantes y clases de danza. Los encuentros para personas gestantes se realizan los lunes a las 10 en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100) y los martes a las 13 en el CAPS Apand (Berutti y Monseñor Zabala). La propuesta “Movimiento Consciente Integral” se desarrolla los lunes a las 9 en el CAPS Alto Camet y los jueves a las 9 en el CAPS 1 de Colón 3284. Las clases semanales de danza comunitaria para jóvenes y adultos se dictan los martes a las 14.30 en la Asociación de Fomento Villa Primera (Don Bosco 655).

Además, se ofrecen clases de introducción a la danza contemporánea para jóvenes y adultos en la misma asociación los martes a las 15.30 y los jueves a las 18.30 en el Centro de Investigación y Creación de danzas integradas (Libertad 5087). Y Seminarios Itinerantes de Danza Comunitaria el miércoles 10 a las 10 en Biblioteca Parlante, el miércoles 17 a las 10 en la ESS 19 (Cuba 1849) y el miércoles 24 a las 10 en el Centro de Salud Jara.

Por otro lado, se desarrollarán los seminarios “Producciones Payasas Comunitarias” en la Biblioteca Parlante los martes 9, 16 y 23 a las 14 y en la Sociedad de Fomento Villa Primera los jueves 11 y 18 de septiembre a las 14. Habrá intervenciones payasas en distintos espacios de la ciudad, como el CAPS Ameghino (jueves 11 a las 10), la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos (domingo 14 a las 13), la Residencia Saint Patrick (sábado 20 a las 15) y la Asociación Síndrome de Down (jueves 25 a las 15).

Finalmente, el programa “Almacine” ofrece propuestas como «Cine al paso», un taller de cine comunitario que se dicta los miércoles de 10 a 13 en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas; “El conventillo de Alicia” los lunes de 10.30 a 13 que recorre distintos lugares como la Parroquia Don Bosco (Rivadavia 4818), Sociedad de Fomento Villa Primera (Don Bosco 655) y espacios públicos de la ciudad, propuesta destinada a personas usuarias del sistema de Salud Mental del programa de inclusión socioocupacional del Departamento de Salud de la Secretaría de Salud; y el proyecto “Cortocircuito”, en articulación con el Proyecto de Extensión Universitaria Asociativo Integral sobre “Comunicación Audiovisual Comunitaria en Salud y Agroquímicos” que se desarrolla los martes y jueves de 13 a 15 con sedes rotativas (Facultad de Psicología y Ciencias Exactas, ADUM y Fundación CEPES).

También se propone “Experiencia zoquete”, una serie de intervenciones lúdicas musicales para las infancias y sus familias el viernes 12 en EP 29 (Ituzaingo 4515), el viernes 19 en la EP 41 (Marconi 2702) y el viernes 26 en el Jardín Municipal 27 (calle 30 y 7, ruta 88 km 20).

